Astfel, Realitatea Plus va trebui să îşi oprească emisia joi, 19 februarie, în intervalul orar 18.00-21.00 și va fi nevoită să difuzeze textul sancţiunii pe durata celor trei ore.

CNA a considerat că Realitatea Plus a încălcat de mai multe ori legea audiovizualului în perioada 1-21 noiembrie 2025, adică timp de 10 zile. Mai exact, CNA a sancționat 10 emisiuni, spunând că postul TV nu a fost imparțial atunci când realizatoarea Anca Alexandrescu a candidat la Primăria Capitalei.

Mai mult, într-una dintre emisiuni s-a afirmat că Guvernul „vrea să depopuleze ţara”, iar în altă emisiune preşedintele Nicuşor Dan a fost acuzat de imixtiuni în justiţie pentru că a salutat aducerea în ţară a lui Horaţiu Potra, conform sursei citate.

„Ceea ce se întâmplă nu este jurnalism. Nu este politică editorială, este politică”, a susținut Mircea Toma, membru CNA, după mai multe ore de vizionări ale emisiei Realitatea Plus. Toma a propus sancţionarea drastică a televiziunii pentru lipsa de imparţialitate.

Sancţiunea a fost votată de majoritatea membrilor CNA, cu excepţia lui Georgică Severin şi a lui Lucian Dindirică.

La finalul votului, Georgică Severin a catalogat sancţiunea injustă: „Consider că această sancţiune este complet exagerată, mai ales că este vorba de o situaţie legată de rezultatul unor alegeri care s-au încheiat acum două luni. Au fost abateri, am spus şi eu că din punct de vedere al legislaţiei au fost multe încălcări, dar ele puteau fi sancţionate în cu totul alt mod. Din nefericire, această sancţiune nu are nici pe departe efectul pe care şi-l doresc unii, va avea efectul contrar. Şi în acelaşi timp va da o senzaţie, probabil greşită, dar inerentă, de răzbunare pentru un rezultat electoral”.

Amintim că Decizia nr. 573 din 25 iunie 2025 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, intrată în vigoare pe 7 august 2025, spune la Articolul 84, alin (1): „În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să asigure imparţialitatea şi echilibrul şi să favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”.

Documentul poate fi citit mai jos:

Consiliul Naţional al Audiovizualului se află sub controlul Parlamentului și este format din 11 membri. Aceştia sunt numiţi de Parlament pentru un mandat de şase ani, astfel: 3 la propunerea Senatului, 3 la propunerea Camerei Deputaţilor, 2 la propunerea preşedintelui României şi 3 la propunerea Guvernului.

CNA este condus de un preşedinte asimilat funcţiei de ministru, numit prin votul Parlamentului, dintre membrii Consiliului, propus de aceștia. Durata mandatului membrilor CNA, inclusiv al președintelui, este de 6 ani, iar numirea se face eşalonat, în funcţie de expirarea mandatului. Membrii CNA au funcţie de demnitate publică asimilată funcţiei de secretar de stat.

