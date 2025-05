Tehnologie avansată pentru baterie

Compania a utilizat o baterie cu anod de siliciu 10%, obținând o densitate energetică de 887Wh/L.

Pentru a maximiza spațiul intern disponibil pentru baterie, Realme a micșorat placa de bază a telefonului la doar 23,4mm înălțime, cea mai mică pentru un telefon Android până acum.

Detalii despre prototip

Chace Xu, președintele Realme Global Marketing, a postat un video de 2 minute care prezintă dispozitivul prototip și oferă detalii despre crearea sa.

The unboxing video of the realme GT 10,000 mAh concept phone is here! Get ready for unparalleled power and performance! pic.twitter.com/22WWiIjbA8 — Chase (@ChaseXu_) May 6, 2025

Deși acest prototip nu va fi lansat ca atare, el demonstrează capacitățile tehnologice ale Realme. Viitoarele telefoane Realme GT 7 vor avea baterii mai mici ca dimensiune, dar considerabile în capaciate.

