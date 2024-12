Fotografia găsită de insurgenți îl arată pe Al-Assad în tinerețe, în slip, într-o excursie cu barca. Alături de el stau două tinere și un alt alt bărbat, cumnatul lui Assad, Asef Shawkat, ministrul apărării până la moartea sa, în 2012.

Deși fotografia nu poate fi confirmată, distribuirea sa are scopul de a umili dictatorul, care, altfel, se înfățișează ca un om puternic. „Dictatorul, un luptător care are totul sub control, a rămas în slip”.

صورة بشار الاسد بلا ملابس وجدوها الثوار داخل القصر الرئاسي في حلب pic.twitter.com/inisGDE6kz — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) December 5, 2024

Armata regimului de la Damasc a confirmat, joi, 5 decembrie, pierderea oraşului Hama, o nouă lovitură pentru Al-Assad şi aliatul său Vladimir Putin.

Hama se află la circa 185 de kilometri nord de Damasc, iar capturarea lui blochează orice încercare rapidă a lui Al-Assad şi a aliaţilor săi de a lansa o contraofensivă împotriva rebelilor.

O înaintare a rebelilor spre Homs, 40 de kilometri sud de Hama, ar putea izola Damascul de regiunea de coastă, care este un bastion al comunității alevite a lui Bashar al-Assad şi unde aliatul său rus Vladimir Putin are o bază navală la Tartus şi o bază aeriană în Latakia.

Recomandări Pe urmele banilor lui Bogdan Peșchir, finanțatorul campaniei lui Călin Georgescu. Ce personaje stau în spatele celui care a donat milionul de euro

Hafez, tatăl lui Bashar Al-Assad a condus Siria timp de 30 de ani (1970-2000) până la moartea sa. Bashar Al-Assad a fost ales în 2000 și în 2007, de fiecare dată fără opoziție.

Însă, începând din 2011 președintele Al-Assad, sprijinit de Rusia și de Iran, se confruntă într-un sângeros război cu forțele de opoziție, inclusiv forțe islamiste sunite.

Abu Muhammad Al-Jolani comandantul militar al Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), cea mai puternică facțiuni armată rebelă din Siria, conduce lupta împotriva lui Bashar Al-Assad. Fost student la Medicină, el s-a radicalizat în Al-Qaeda și și-a fondat propria miliție.

Libertatea a trecut în revistă principalele forțe care luptă în războiul din Siria și interesele lor în conflict.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News