De Iulian Budușan,

Qianjiang, un oraş cu circa un milion de locuitori, situat la 150 km de Wuhan, capitala provinciei, a raportat până acum 197 de cazuri de contaminare şi îşi intensifică eforturile de a se asigura că cei infectaţi sunt izolaţi şi trataţi.

Suma promisă este cea mai ridicată dintre recompensele financiare oferite de unele regiuni pentru a-i încuraja pe locuitori să se prezinte de bunăvoie pentru controale medicale.

Grupul de lucru din Qianjiang împotriva epidemiei a anunţat că, dacă diagnosticul de contaminare cu coronavirus se confirmă, persoana va avea dreptul să primească recompensa integrală de 10.000 de yuani. Cei care au fost diagnosticaţi anterior nu sunt eligibili.

Cei în cazul cărora diagnosticul de contaminare nu va fi exclus deocamdată vor primi câte 1.000 de yuani, iar cei declaraţi cazuri ‘suspecte’ vor primi câte 2.000 de yuani, au precizat autorităţile.

Şi alte zone din Hubei, precum districtul Hanyang din Wuhan şi oraş învecinat Huangguang, au oferit recompense în bani persoanelor care se prezintă în mod voluntar pentru controale medicale. Suma oferită este însă mult mai mică, de circa 500 de yuani.

Presa din Jiangxi şi Hebei a relatat că şi autorităţi locale din acest provincii au oferit sume de aproximativ 300-500 de yuani.

Autorităţile chineze au anunţat anterior că persoanele care prezintă simptome de infectare vor putea fi testate gratuit, şi au eliberat fonduri comunităţilor locale pentru a preveni ca locuitorii cu simptome de contaminare să nu se prezinte la controale de teama eventualelor pierderi financiare.

