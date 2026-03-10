În România, scăderea indicatorului a fost de 1,7%, țara noastră înregistrând circa 29,6 milioane de înnoptări turistice, cifră mai mică cu aproximativ 500.000 față de 2024. Comparativ, Bulgaria a avut, în 2025, un număr de 28,8 de milioane de înnoptări turistice, Ungaria – 33,2 milioane, iar Cehia – 59,1 milioane.

Nopți petrecute în unități de cazare turistică, 2025 comparativ cu 2024

În ceea ce privește evoluțiile pozitive, Malta a înregistrat o rată de creștere de două cifre (+10,1%, cu 12,4 milioane de înnoptări), urmată de Polonia (+7,2 %, cu 104,6 milioane de înnoptări). Cel mai mare număr de nopți petrecute de turiști a fost cuantificat în Spania, unde s-a înregistrat cifra de 514 milioane. Comparativ cu 2024, în Spania au fost măsurate cu 66,4 milioane de nopți mai mult. Cei mai mari contribuitori la această creștere, în termeni absoluți, au fost Franța (+14 milioane de nopți, la un total de 471 de milioane) și Italia (+10,7 milioane, la un total de 476 de milioane) și Spania (+8,5 milioane, la un total de 513 milioane).

Creșterea cu 66,4 milioane de nopți în 2025 înseamnă că, în medie, 182 de mii de turiști au rămas la cazare în UE în plus față de anul precedent. În medie, 8,5 milioane de paturi din unitățile de cazare turistică au fost, anul trecut, ocupate de turiști.

Scădere în ultimele trei luni din 2025

„În ceea ce privește distribuția lunară a nopților petrecute, modelul sezonier din 2025 a fost similar celui din 2024, cu excepția efectului de Paște din martie și aprilie (săptămâna de Paște a scăzut în mare parte în martie în anul 2024, în timp ce în 2025 a scăzut în întregime în aprilie). Dominanța din iulie și august a fost mai puțin pronunțată (31,1% din totalul nopților anuale în 2025, comparativ cu 31,1% în 2024). În iulie și august 2025, numărul de 962 de milioane de nopți petrecute în UE a fost cu puțin sub numărul de nopți petrecute în cele mai slabe șase luni combinate (ianuarie, februarie, martie, aprilie, noiembrie și decembrie – 976 de milioane de nopți)”, se precizează în analiza publicată de Eurostat.

Creșterea la nivelul UE s-a menținut și în ultimele trei luni din 2025 (T4), când s-au contabilizat peste 540 de milioane de nopți, cu aproape 16 milioane mai mult față de anul anterior. România a înregistrat în acest trimestru, perioadă în care au fost numărate 5,8 milioane de înnoptări, o scădere de 4,6% față de perioada similară din 2024. Astfel, în octombrie 2025 au fost numărate 2,26 milioane de înnoptări, în noiembrie – 1,84 de milioane, iar în decembrie -1,7 milioane.

Aproape jumătate din cele 540 de milioane de nopți contabilizate în UE, în trimestrul patru din 2025, au fost înregistrate în primele trei țări, Spania (97,9 milioane de nopți), Germania (96,2 milioane) și Italia (70,8 milioane), Franța fiind foarte aproape, cu 70,3 milioane de nopți petrecute de turiști.

Nopți petrecute în unități de cazare turistice în 2025

„Defalcarea în funcție de originea turistului arată că, în T4 2025, comparativ cu T4 2024, creșterea globală cu 15,9 milioane de nopți petrecute (+3,0%) a fost creată în principal pe segmentul turismului internațional (+5,2%). Acest segment a reprezentat cea mai mare parte a creșterii globale (+12,7 milioane, comparativ cu +3,3 milioane de nopți suplimentare în segmentul intern). Patru din cinci nopți suplimentare au fost petrecute de turiștii internaționali”, mai susțin statisticienii de la Eurostat.

Nopți petrecute în unități de cazare turistică, octombrie-decembrie 2025 și anul 2025

Mai mulți turiști străini în România

În termeni absoluți, cele mai mari creșteri ale numărului de nopți internaționale petrecute în T4 2025 au fost observate în Spania (+2,2 milioane), Italia (+1,9 milioane), Franța (+1,7 milioane) și Austria (+1,5 milioane). În termeni relativi, Irlanda (+17,9 %), România și Slovacia (ambele +17,4 %) și Malta (+13,2 %) au înregistrat cea mai mare creștere a nopților petrecute de străini în T4 2025.

România a avut anul trecut un total de 5,3 milioane de înnoptări ale turiștilor străini, cu aproape 8% mai mult față de 2024. Peste 1,3 milioane dintre acestea s-au înregistrat în ultimele trei luni, cifra fiind cu aproximativ 230.000 mai mare față de T4 din 2024. În aceeași perioadă, s-a manifestat și o scădere de aproape 10% (circa 900.000) a numărului de nopți petrecute de turiștii interni.

„Contribuția dominantă a fluxurilor turistice internaționale la creșterea globală, observată în T4 2024, este confirmată atunci când se iau în considerare rezultatele pentru întregul an, turismul internațional reprezentând trei sferturi din creștere, la nivelul UE, cu 66,4 milioane de nopți (+49,7 milioane, +3,4 %). Cei mai mari contribuitori la creștere, cu aproape 50 de milioane de nopți internaționale, au fost Italia (+10,8 milioane de nopți internaționale, +4,3%), Franța (+10,1 milioane de nopți internaționale, +7,2%) și Spania (+8,1 milioane de nopți internaționale, +2,5%, reprezentând împreună mai mult de jumătate din creșterea numărului de nopți petrecute de oaspeții străini în UE.

Nopți petrecute în unități de cazare turistică, după originea turiștilor, interni sau externi

Cea mai mare scădere a numărului de nopți petrecute de turiștii interni s-a înregistrat în România (-896.000 de nopți, -3,5%), în timp ce Polonia a înregistrat o creștere cu peste 5 milioane de înnoptări ale turiștilor autohtoni, urmată de Germania și Franța, cu o creștere de 3,9 milioane și, respectiv, 3,7 milioane de nopți petrecute în țară”, se mai precizează în documentul citat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE