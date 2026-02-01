„Anul 2025 a fost, fără îndoială, un an al recordurilor pentru industria noastră, confirmând un deceniu de creștere accelerată și de consolidare. Peste un milion de investitori și atingerea unor active istorice nu sunt simple cifre, ci rezultatul unui efort constant al întregii industrii, al profesionalizării administratorilor, al digitalizării accelerate și al creșterii nivelului de educație financiară”, a declarat Horia Gustă, președinte AAF.

Performanțe financiare record în 2025

Potrivit datelor centralizate de AAF, activele nete ale fondurilor deschise de investiții locale au crescut cu 4,4 miliarde de lei în 2025, susținute de subscrieri nete anuale de 5,7 miliarde de lei. Fondurile de acțiuni au înregistrat un avans de 68%, urmate de fondurile multi-active cu 43,1% și cele de obligațiuni cu 25,2%. Această dinamică subliniază orientarea tot mai mare a investitorilor către instrumente cu randamente pe termen lung.

Numărul investitorilor în fondurile deschise de investiții a crescut cu 36%, cele mai mari creșteri fiind observate la fondurile de acțiuni (+64%; +81.707 investitori) și cele de obligațiuni (+24%; +76.277 investitori). „Ne bazăm pe faptul că oferta de investitori va continua să se extindă și ne bucurăm că bursa începe din nou să capete interes, inclusiv în rândul investitorilor din retail”, a explicat Dan Dascăl, CEO BT Asset Management.

Ce se așteaptă în 2026

Anul 2026 vine cu provocări, dar și cu oportunități. Potrivit AAF, obiectivele includ menținerea încrederii câștigate, continuarea educației financiare și creșterea ponderii investițiilor recurente. „Provocările acestui an sunt să menținem încrederea câștigată, să continuăm educația financiară și să demonstrăm că fondurile de investiții sunt un pilon esențial pentru dezvoltarea pieței de capital și a economiei românești pe termen lung”, a subliniat Horia Gustă.

De asemenea, regimul de impozitare a câștigurilor din fonduri de investiții a suferit modificări. Începând cu 2026, impozitul pe câștigurile din dețineri mai lungi de un an crește de la 1% la 3%, iar pentru dețineri mai scurte de un an, de la 3% la 6%. „Menținerea actualului sistem de reținere la sursă a fost mai importantă decât nivelul efectiv al taxării. Numărul de investitori este în creștere, iar activele sunt în creștere. Realitatea a confirmat această decizie”, a declarat Cristian Pascu, vicepreședinte AAF.

România, în creștere în Europa

Deși România ocupă penultimul loc în Europa în ceea ce privește investițiile în fonduri pe cap de locuitor, ritmul de creștere al pieței este unul dintre cele mai ridicate din regiune. Conform datelor EFAMA, activele fondurilor de investiții europene au crescut semnificativ în 2025, în special pe segmentul fondurilor de acțiuni (46% din totalul activelor) și obligațiuni (24%). În România, fondurile de obligațiuni sunt cele mai populare, reprezentând 45-46% din piață, în timp ce fondurile de acțiuni dețin o pondere de 28%.

„Am văzut în statisticile noastre că, în ultimii ani, a existat o creștere foarte puternică a numărului de investitori în fondurile de acțiuni. În prezent, avem peste 200.000 de investitori în aceste fonduri, iar numărul lor continuă să crească”, a explicat Dan Dascăl, CEO BT Asset Management.

