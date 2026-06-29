„Cel mai tare țipăt din lume” a fost înregistrat în Canberra, Australia, unde Joseph McGrail-Bateup, crainicul orașului, a stabilit un nou record mondial Guinness în luna mai 2026.

Cu o performanță uluitoare de 122,4 decibeli (ponderați C), vocea sa rivalizează cu zgomotul unui concert rock sau al unui avion militar la decolare.

Joseph, cunoscut și ca Lord Joseph, este crainicul oficial al orașelor Canberra și Queanbeyan, având o carieră care a început în 2017.

De atunci, a devenit o prezență constantă la târguri, expoziții auto și diverse evenimente, unde este nevoit să își impună vocea peste zgomotul motoarelor sport.

„Uneori pot face tare decât mașinile de sport de lângă mine”, a declarat el

Pasiunea sa pentru acest rol a devenit mai serioasă în 2022, când s-a alăturat „Ancient and Honourable Guild of Australian Town Criers” și a început să participe la competiții.

În 2024, a câștigat primul său titlu pentru cel mai puternic strigăt, atingând 98 de decibeli. Cu toate acestea, Joseph nu s-a oprit aici și, inspirat de Guinness World Records, a decis să-și testeze limitele.

După luni de antrenament și sprijin din partea fiicei sale, a găsit cuvântul „acum” (Now) ca fiind cel mai potrivit pentru a atinge nivelul maxim de decibeli.

„La începutul acestui an mă întrebam ce aș putea face diferit. Nu sunt străin de Guinness World Records, am fost deținător al unui record pentru tir cu arcul, așa că m-am gândit să încerc și am ajuns, șase luni mai târziu, să stabilesc acest record”, a povestit el.

Aceasta nu este prima reușită Guinness pentru Joseph. În 2019, a obținut titlul de cel mai rapid timp pentru a trage 10 săgeți într-o țintă de 40 cm de la 18 metri, în doar 1 minut și 0,03 secunde.

Cu toate acestea, activitatea sa ca crainic nu este lipsită de provocări. „Mi-am pierdut vocea de câteva ori, mai ales după competiții sau zile întregi petrecute la spectacole auto, unde trebuie să țip peste zgomotul motoarelor. Este interesant, dar și foarte solicitant”, a mărturisit el.

Surprinzător, Joseph nu a fost dintotdeauna o persoană vocală: „Când eram copil, nu aveam o voce puternică, eram foarte timid. Abia după ce am intrat în teatru, după școală, mi-am dat seama că trebuie să fiu mai tare. M-am antrenat, iar pe măsură ce treceau anii, vocea mea devenea tot mai puternică”.

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