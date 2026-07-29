Reactorul 1 al centralei de la Cernavodă a fost oprit preventiv din cauza scăderii debitului Dunării, un efect al secetei prelungite.

Potrivit unui comunicat al Transelectrica, vârful de consum estimat pentru această săptămână este de aproximativ 7.300 MW, cu 700 MW mai mic decât nivelurile maxime înregistrate anterior.

Scăderea se datorează perioadei de concedii. Pentru acoperirea cererii, România va recurge la importuri comerciale, suplimentând producţia internă prevăzută între 4.000 şi 4.300 MW.

„În contextul opririi Unităţii 1 a Centralei Nucleare Cernavodă, ca urmare a condiţiilor de scădere a debitului Dunării, Sistemul Electroenergetic Naţional funcţionează în continuare în condiţii de siguranţă şi echilibru. Experţii Transelectrica monitorizează permanent evoluţiile din piaţa de energie şi capacităţile disponibile, fiind pregătiţi să implementeze orice măsuri necesare pentru menţinerea stabilităţii SEN”, se menţionează în comunicat.

Reprezentanţii Transelectrica au precizat că importurile vor fi realizate fără riscuri datorită capacităţii de schimb transfrontalier de aproximativ 4.000 MW, atât pentru importuri, cât şi pentru exporturi.

„Cantităţile necesare consumului din România vor fi acoperite fără riscuri”, se mai arată în document.

În acelaşi timp, compania anunţă că noi capacităţi de producţie, însumând 324 MW, sunt aproape de a primi acordul pentru exploatarea comercială.

Dintre acestea, 176 MW provin din capacităţi de stocare, iar 148 MW sunt din surse fotovoltaice şi eoliene. Alte investiţii însumând 990 MW se află în etapele finale de documentare.

Luni, Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare Cernavodă, a decis oprirea Unităţii 1, o măsură preventivă luată din cauza lipsei de apă necesară răcirii.

Ministerul Energiei a explicat că decizia are scopul de a evita deteriorarea pompelor de răcire, o problemă care ar putea duce la o oprire prelungită de până la un an.

„Populaţia nu va fi afectată, iar preţurile la energie nu vor creşte”, au transmis oficialii Ministerului Energiei.

De cealaltă parte, experții în energie au explicat, pentru Libertatea, că închiderea reactorului 1 al Centralei nucleare de la Cernavodă, oprit marți dimineaţă, va avea impact direct asupra facturilor la lumină ale românilor.

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