Perioada de înscriere este între 1 și 17 octombrie 2025, până la ora 12:00 (inclusiv în zilele nelucrătoare). Data limită pentru depunerea dosarului complet de recrutare: 3 noiembrie 2025, ora 12:00 (doar în zile lucrătoare).

Documentele necesare pot fi descărcate de pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Galați: gl.politiaromana.ro, secțiunea Carieră – Admitere.

Condiții generale de participare:

Cetățenie română și domiciliu în România.

Cunoașterea limbii române, scris și vorbit.

Capacitate deplină de exercițiu.

Apt medical, fizic și psihologic.

Minimum 18 ani împliniți (sau în cursul anului admiterii).

Absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat.

Comportament corespunzător normelor sociale.

Fără antecedente penale (cu excepția celor reabilitate) și fără procese penale în curs.

Fără destituiri din funcții publice sau concedieri disciplinare în ultimii 7 ani.

Să nu fi desfășurat activități de poliție politică.

Criterii specifice:

Fără tatuaje sau elemente ornamentale vizibile pe față/gât/cap ori cu semnificații politice, rasiste, fasciste sau xenofobe.

Media la purtare în liceu de minimum 9,00 (cu excepția absolvenților din UE unde această evaluare nu există).

Să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare.

Permis de conducere categoria B (obținut sau până la absolvirea școlii).

Număr de locuri disponibile:

Școlile de agenți de poliție (Câmpina și Cluj-Napoca): 1.640 de locuri .

(Câmpina și Cluj-Napoca): . Școlile de subofițeri de jandarmi (Fălticeni și Drăgășani): 700 de locuri (câte 350 la fiecare unitate).

Înscrierea se face exclusiv online, prin platforma Hub de servicii MAI: hub.mai.gov.ro. Pentru detalii suplimentare, candidații pot contacta zilnic Serviciul Resurse Umane al I.P.J. Galați, la telefon 0236/407000, interior 20114.

