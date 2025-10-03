Perioada de înscriere este între 1 și 17 octombrie 2025, până la ora 12:00 (inclusiv în zilele nelucrătoare). Data limită pentru depunerea dosarului complet de recrutare: 3 noiembrie 2025, ora 12:00 (doar în zile lucrătoare).
Documentele necesare pot fi descărcate de pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Galați: gl.politiaromana.ro, secțiunea Carieră – Admitere.
Condiții generale de participare:
- Cetățenie română și domiciliu în România.
- Cunoașterea limbii române, scris și vorbit.
- Capacitate deplină de exercițiu.
- Apt medical, fizic și psihologic.
- Minimum 18 ani împliniți (sau în cursul anului admiterii).
- Absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat.
- Comportament corespunzător normelor sociale.
- Fără antecedente penale (cu excepția celor reabilitate) și fără procese penale în curs.
- Fără destituiri din funcții publice sau concedieri disciplinare în ultimii 7 ani.
- Să nu fi desfășurat activități de poliție politică.
Criterii specifice:
- Fără tatuaje sau elemente ornamentale vizibile pe față/gât/cap ori cu semnificații politice, rasiste, fasciste sau xenofobe.
- Media la purtare în liceu de minimum 9,00 (cu excepția absolvenților din UE unde această evaluare nu există).
- Să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare.
- Permis de conducere categoria B (obținut sau până la absolvirea școlii).
Număr de locuri disponibile:
- Școlile de agenți de poliție (Câmpina și Cluj-Napoca): 1.640 de locuri.
- Școlile de subofițeri de jandarmi (Fălticeni și Drăgășani): 700 de locuri (câte 350 la fiecare unitate).
Înscrierea se face exclusiv online, prin platforma Hub de servicii MAI: hub.mai.gov.ro. Pentru detalii suplimentare, candidații pot contacta zilnic Serviciul Resurse Umane al I.P.J. Galați, la telefon 0236/407000, interior 20114.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.