Premierul a spus că România a absorbit peste 90% din granturi și peste 95% din împrumuturile acordate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Sunt proiecte pe care cetăţenii localităţilor noastre le simt, le vor vedea şi le văd în viaţa de zi cu zi. Am reuşit să facem mai multe reforme. Dacă ar fi să traducem toate aceste proiecte în cifre din datele prezentate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, România a reuşit o absorbţie de peste 90% pe componenta de grant şi de peste 95% pe cea de împrumuturi. Este un rezultat la care Guvernul şi guvernele pe care le-am avut au muncit în aceşti ani, dar presiunea mare a fost pe acest ultim an în care am făcut eforturi importante pentru a debloca PNRR şi pentru a renegocia ţinte, jaloane, pentru ca România să nu piardă bani”, a afirmat Ilie Bolojan într-o conferință de presă, conform news.ro.

El a adăugat că, atunci când a devenit prim-ministru, în iunie 2025, PNRR era un program „complet înţepenit, cu risc imens să se transforme într-un eşec major” și a dat vina pe partidul condus de Sorin Grindeanu pentru sumele de bani pierdute recent.

„Dacă se putea mai mult? Cu siguranţă! În primul rând, dacă se începea din timp, dacă exista voinţă politică, iar sumele de bani pe care le-am pierdut sunt generate de către sabotarea de PSD a legii salarizării care ne duce nu doar la pierderi de bani, ci este și un semnal antireformist”, a spus Bolojan, premier demis pe 5 mai prin moțiune de cenzură.

„Cred că PNRR s-a finalizat în cele mai bune condiţii în care se putea finaliza, dat fiind contextul în care am fost”, a explicat el.

Reamintim că, pe 31 august, România a ajuns la termenul-limită pentru îndeplinirea reformelor și investițiilor asumate prin PNRR, plan transmis de România Comisiei Europene în mai 2021 și aprobat de Consiliul UE în octombrie 2021.

Tot ziua precedentă, Bolojan a admis că România a pierdut bani din PNRR, adică 770 de milioane de euro pentru legea salarizării şi 100 de milioane de euro pentru jalonul decarbonizării, dar a susținut că guvernul lui nu are nicio responsabilitate pentru ratarea reformei salarizării.

Ce a făcut România cu banii din PNRR

Peste 300 de milioane de euro au fost alocate dezvoltării cloudului guvernamental, o platformă care vizează digitalizarea statului, prin care sunt conectate deja peste 30 de instituții publice, a spus Bolojan, care a adăugat că peste 450 de milioane de euro au fost alocate pentru energie și resurse regenerabile (aproape 1.000 de megawați).

Proiectele PNRR au inclus și dotări pentru zeci de mii de săli de clasă sau laboratoare, toate acestea totalizând 600 de milioane de euro. La acestea se adaugă un ajutor de peste 450 de milioane de euro pentru elevii vulnerabili din unitățile cu un grad ridicat de abandon școlar. De asemenea, peste 230 de milioane de euro au fost cheltuite pentru digitalizarea universităților.

Bolojan a mai afirmat că peste 90 de kilometri de rețele de apă și canalizare au fost finanțate cu 55 de milioane de euro, iar peste 300 de milioane de euro au fost utilizate pentru 18.000 de hectare împădurite sau reîmpădurite și pentru 130.000 mp de păduri urbane.







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