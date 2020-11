Reduceri la frigidere clasa A+, și A++ de Black Friday 2020

Pentru cei care sunt în căutarea unui frigider simplu și practic, Flanco are la reduceri un frigider cu doua usi Arctic AD60290M30W, 278 l, Clasa A+, la prețul de 1.249,99 RON. Are un compartiment spațios dedicat depozitării legumelor și fructelor.

O altă alegere potrivită este frigider cu doua usi LG GTB523PZCZD, No Frost, 312 l, Clasa A++, cu răcire rapidă și uniformă, la prețul de 1.799,99 RON.V

eMAG scoate la vânzare un frigider cu doua usi Beko RDNE535E20DZM Clasa A+, cu dozator pentru apă, momentan la prețul de 1.899,99 RON.

O opțiune foarte ieftină este acest frigider cu doua usi Heinner HF-M207SA+, 204 l, Clasa A+, care se vinde momentan cu 799,99 RON. Sau frigider cu doua usi Arctic AD6310++, 306 l, Clasa A++, la 988,99 RON.

Reduceri la frigidere Side by Side de Black Friday 2020

Cauți un frigider extrem de spațios. Modelul Side by Side este cel mai potrivit pentru tine. Flanco are în oferta de Black Friday un frigider Side by Side Beko GNO4331XPN, Neo Forst, 436 l, Clasa A++, la prețul de 2.799,99 RON.

Puțin mai scump, dar care va da bine într-o bucătărie modernă, este acest frigider Side by Side LG GSL760PZXV, No Frost, 601 l, Clasa A+, la 3.999,99 RON.

O opțiune ieftină poți găsi la eMAG: frigider side by side Heinner HSBS-H433NFBKWD+, clasa A+, momentan la prețul 2.399,99 RON.

Sau poate îți face cu ochiul acest frigider side by side Samsung RS67N8210S9/EF, clasa A+, la prețul de 4.199,99 RON.

