„Nu eliberăm plata unor salarii, eliberăm poziții goale”

În acest context, ministrul Economiei a afirmat că „sunt primari care au devenit principalii angajatori din comună sau localitate și au îngroșat organigrama exagerat de mult”.

Oficialul s-a referit la aplicarea unei reduceri de 25% care, de fapt, nu prea înseamnă nimic în ceea ce privește scăderea cheltuielilor, „pentru că eliberăm acele poziții din organigramă care astăzi sunt goale”:

„Sunt administrații publice locale, și mă refer la Primării, unde primarii au avut decența să nu îngroașe organigrama, să angajeze oamenii de care au avut nevoie și restul posturilor din organigramă sunt neocupate fizic. Există, dar nu sunt ocupate de oameni”.

Radu Miruță a precizat că în acastă situație „nu eliberăm plata unor salarii”.

„(…) Numărul acesta de 70.000 de oameni pe care l-am văzut astăzi discutat în mai multe studiouri sau ziare nu este unul care are legătură cu oamenii. Din 70.000 de posturi, vreo 15.000 sunt ocupate, restul de 55.000 sunt căsuțe libere în organigrame care nu au oameni asociați care încasează salarii. Acolo este disputa”, a precizat ministrul Miruță.

Coaliția de guvernare nu a căzut de acord duminică asupra noilor măsuri fiscale și administrative care vizează concedieri, responsabilizarea primarilor și angajarea răspunderii Guvernului. După aproape 5 ore de discuții, la presiunea PSD, reprezentanții coaliției au hotărât să amâne acest pachet de măsuri pentru următoarele săptămâni. Motivul: nu s-au pus de acord asupra numărului de posturi ce urmează să fie tăiate în primării și consilii.

Recomandări
Reforma administrației centrale și locale

Ministerul Dezvoltării a modificat proiectul de lege privind reorganizarea administrației centrale și locale, prevăzând acum o reducere cu 25% a posturilor din primării, față de 20% anterior. Ministrul Cseke Attila a precizat că tăierile „de aproximativ 20 și ceva la sută” nu se vor face uniform, estimând însă un total de cel mult 40.000 de posturi reduse din aparatul central și local.

Proiectul a fost transmis pe 28 august Consiliului Economic și Social (CES) pentru avizare și face parte din pachetul pentru care Guvernul urmează să își asume răspunderea.

Reducerea de personal în primării, prefecturi și consilii județene va fi calculată în funcție de numărul de locuitori raportat de Institutul Național de Statistică, nu de datele ultimului recensământ.

40.000 de posturi din administrația locală sunt vizate

Autoritățile locale vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a adopta hotărârile necesare, iar reorganizarea structurilor administrative și a instituțiilor subordonate se va face în maximum 60 de zile.

Potrivit ministrului Dezvoltării, va exista o diminuare semnificativă – de aproximativ 57% – a numărului de posturi din cabinetele aleșilor locali și ale demnitarilor. Astfel, din circa 10.700 de funcții actuale, de la nivelul premierului până la secretarii de stat, vor rămâne aproximativ 6.000.

Cabinetele viceprimarilor vor fi desființate, iar numărul consilierilor miniștrilor și demnitarilor va fi redus (de exemplu, premierul va avea cinci consilieri în loc de opt).

În plus, Poliția Locală va pierde circa 4.000 de posturi. În total, reducerea vizează aproximativ 40.000 de funcții: 30.000 din organigrame, 6.000 din cabinete și 4.000 de la Poliția Locală.

Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției

Premierul Ilie Bolojan a transmis duminică, 31 august, în ședința coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, că își dă demisia dacă PSD nu acceptă reformele simple, potrivit informațiilor Libertatea.

„Nu pot să târâi toate reformele așa. E bătaie de joc. Ce mai faci când vin reformele grele, dacă nici măcar 10 la sută nu poți tăia în administrația locală? Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, să tăiem 10 la sută din administrația locală, căutați altă soluție, fără mine. Să vină altcineva care să își impună punctul de vedere”, a spus Bolojan, conform surselor Libertatea prezente la discuțiile din Palatul Victoria.

Totul a plecat de la faptul că vineri, 29 august, după ședința de Guvern, premierul Bolojan a spus în fața presei că pachetul pentru administrația publică nu a fost adoptat, cum era programat:

„Pe ordinea de zi au fost 5 din cele 6 pachete propuse pentru adoptare prin procedura de asumare a răspunderii. Cel de-al șaselea, pachetul pentru administrația publică, urmează să fie discutat duminică, când foarte probabil vom avea o nouă ședință de Guvern. La finalul săptămânii viitoare, toate cele 6 pachete vor putea fi adoptate”.

Iar duminică, 31 august, după aproape 5 ore de discuții în coaliție la Palatul Victoria, PSD s-a opus pachetului / proiectului reformei administrației publice în forma dorită de PNL, motiv pentru care șeful Executivului s-a enervat și a închis discuțiile, potrivit informațiilor Libertatea. Drept urmare, nu a mai avut loc nici ședința de Guvern.






