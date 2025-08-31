Așadar, premierul Bolojan va merge luni, 1 septembrie, în Parlament pentru a-și asuma răspunderea pe doar 5 proiecte din 6 din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale. Reforma administrației locale urmează să fie reanalizată.

Maine la ora 12 va avea loc o nouă ședință a Coaliției pentru amendamentele parlamentarilor la pachetele adoptate vineri. La ora 16 va avea loc ședința de guvern pentru aceste amendamente si la ora 19 guvernul își va suma răspunderea în parlament pe acest pachet de măsuri fiscale.

Amânarea a survenit la cererea PSD, potrivit surselor Libertatea

Motivul: nu s-au pus de acord asupra numărului de posturi ce urmează să fie tăiate în primării și consilii.

Reforma administrației centrale și locale

Ministerul Dezvoltării a modificat proiectul de lege privind reorganizarea administrației centrale și locale, prevăzând acum o reducere cu 25% a posturilor din primării, față de 20% anterior.

Ministrul Cseke Attila a precizat că tăierile „de aproximativ 20 și ceva la sută” nu se vor face uniform, estimând însă un total de cel mult 40.000 de posturi reduse din aparatul central și local.

Proiectul a fost transmis pe 28 august Consiliului Economic și Social (CES) pentru avizare și face parte din pachetul pentru care Guvernul urmează să își asume răspunderea.

Reducerea de personal în primării, prefecturi și consilii județene va fi calculată în funcție de numărul de locuitori raportat de Institutul Național de Statistică, nu de datele ultimului recensământ.

40.000 de posturi din administrația locală sunt vizate

Autoritățile locale vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a adopta hotărârile necesare, iar reorganizarea structurilor administrative și a instituțiilor subordonate se va face în maximum 60 de zile.

Potrivit ministrului dezvoltării, va exista o diminuare semnificativă – de aproximativ 57% – a numărului de posturi din cabinetele aleșilor locali și ale demnitarilor.

Astfel, din circa 10.700 de funcții actuale, de la nivelul premierului până la secretarii de stat, vor rămâne aproximativ 6.000. Cabinetele viceprimarilor vor fi desființate, iar numărul consilierilor miniștrilor și demnitarilor va fi redus (de exemplu, premierul va avea cinci consilieri în loc de opt).

În plus, Poliția Locală va pierde circa 4.000 de posturi. În total, reducerea vizează aproximativ 40.000 de funcții: 30.000 din organigrame, 6.000 din cabinete și 4.000 de la Poliția Locală.

Totodată, regimul amenzilor se modifică: acestea vor fi majorate cu 30% la fiecare trei luni, dacă nu sunt achitate.

Protest Federația Națională a Sindicatelor din Administrație. Foto Facebook

Numiri politice prin lege, doar pe durata mandatului primarului

La umbra austerității prin care sunt căutate formule de economisire a banului public, Puterea a început să strecoare și diferite prevederi prin care are loc politizarea unor funcții publice. Pe de altă parte, primarii care susțin aceste prevederi susțin că e vorba de responsabilizare a unor funcționari și pași pentru o mai mare eficiență, în condițiile în care sunt mai mulți care trag în aceeași direcție, fiind postul lor în joc.

„Federația Națională a Sindicatelor din Administrație atrage atenția opiniei publice asupra unei inițiative scandaloase, periculoase și halucinante pentru stabilitatea funcției publice: Asociația Municipiilor din România propune ca funcțiile publice de conducere din aparatul de specialitate al primarilor – directori generali, adjuncți, directori executivi și șefi de servicii – să fie numite pe durata mandatului primarului aflat în funcție”, a fost acuzația publică a FNSA, printr-un comunicat de presă.

