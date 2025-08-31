Live text
Acum 26 minute
Asumarea răspunderii în Parlament
Acum 33 minute
Amânarea a survenit la cererea PSD, potrivit surselor Libertatea

Așadar, premierul Bolojan va merge luni, 1 septembrie, în Parlament pentru a-și asuma răspunderea pe doar 5 proiecte din 6 din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale. Reforma administrației locale urmează să fie reanalizată.

18:28 - Acum 26 minute
31-08-2025

Asumarea răspunderii în Parlament

Maine la ora 12 va avea loc o nouă ședință a Coaliției pentru amendamentele parlamentarilor la pachetele adoptate vineri. La ora 16 va avea loc ședința de guvern pentru aceste amendamente si la ora 19 guvernul își va suma răspunderea în parlament pe acest pachet de măsuri fiscale.

18:21 - Acum 33 minute
31-08-2025

Amânarea a survenit la cererea PSD, potrivit surselor Libertatea

Motivul: nu s-au pus de acord asupra numărului de posturi ce urmează să fie tăiate în primării și consilii.

Reforma administrației centrale și locale

Ministerul Dezvoltării a modificat proiectul de lege privind reorganizarea administrației centrale și locale, prevăzând acum o reducere cu 25% a posturilor din primării, față de 20% anterior.

Ministrul Cseke Attila a precizat că tăierile „de aproximativ 20 și ceva la sută” nu se vor face uniform, estimând însă un total de cel mult 40.000 de posturi reduse din aparatul central și local.

Proiectul a fost transmis pe 28 august Consiliului Economic și Social (CES) pentru avizare și face parte din pachetul pentru care Guvernul urmează să își asume răspunderea.

Reducerea de personal în primării, prefecturi și consilii județene va fi calculată în funcție de numărul de locuitori raportat de Institutul Național de Statistică, nu de datele ultimului recensământ.

40.000 de posturi din administrația locală sunt vizate

Autoritățile locale vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a adopta hotărârile necesare, iar reorganizarea structurilor administrative și a instituțiilor subordonate se va face în maximum 60 de zile.

Potrivit ministrului dezvoltării, va exista o diminuare semnificativă – de aproximativ 57% – a numărului de posturi din cabinetele aleșilor locali și ale demnitarilor.

Astfel, din circa 10.700 de funcții actuale, de la nivelul premierului până la secretarii de stat, vor rămâne aproximativ 6.000. Cabinetele viceprimarilor vor fi desființate, iar numărul consilierilor miniștrilor și demnitarilor va fi redus (de exemplu, premierul va avea cinci consilieri în loc de opt).

În plus, Poliția Locală va pierde circa 4.000 de posturi. În total, reducerea vizează aproximativ 40.000 de funcții: 30.000 din organigrame, 6.000 din cabinete și 4.000 de la Poliția Locală.

Totodată, regimul amenzilor se modifică: acestea vor fi majorate cu 30% la fiecare trei luni, dacă nu sunt achitate.

Protest Federația Națională a Sindicatelor din Administrație. Foto Facebook
Protest Federația Națională a Sindicatelor din Administrație. Foto Facebook

Numiri politice prin lege, doar pe durata mandatului primarului

La umbra austerității prin care sunt căutate formule de economisire a banului public, Puterea a început să strecoare și diferite prevederi prin care are loc politizarea unor funcții publice. Pe de altă parte, primarii care susțin aceste prevederi susțin că e vorba de responsabilizare a unor funcționari și pași pentru o mai mare eficiență, în condițiile în care sunt mai mulți care trag în aceeași direcție, fiind postul lor în joc.

„Federația Națională a Sindicatelor din Administrație atrage atenția opiniei publice asupra unei inițiative scandaloase, periculoase și halucinante pentru stabilitatea funcției publice: Asociația Municipiilor din România propune ca funcțiile publice de conducere din aparatul de specialitate al primarilor – directori generali, adjuncți, directori executivi și șefi de servicii – să fie numite pe durata mandatului primarului aflat în funcție”, a fost acuzația publică a FNSA, printr-un comunicat de presă.

Rezultatele Loto 6/49 din 31 august 2025. Numerele câștigătoare extrase duminică
Știri România 18:33
Rezultatele Loto 6/49 din 31 august 2025. Numerele câștigătoare extrase duminică
Când va face Nicușor Dan propunerea pentru șefii serviciilor secrete: „Până atunci suntem la nivel de speculații"
Știri România 18:29
Când va face Nicușor Dan propunerea pentru șefii serviciilor secrete: „Până atunci suntem la nivel de speculații”
Copiii Danei Rogoz vor juca pentru prima dată într-un film: „Vor avea și ei câte un rol". Soțul ei, Radu Dragomir, e regizorul
Stiri Mondene 17:05
Copiii Danei Rogoz vor juca pentru prima dată într-un film: „Vor avea și ei câte un rol”. Soțul ei, Radu Dragomir, e regizorul
Cum s-au pozat Andra, Horia Brenciu și Vlăduța Lupău împreună. Unde s-au întâlnit și cum au reacționat fanii: „Toți trei frumoși la chip și suflet!"
Stiri Mondene 16:02
Cum s-au pozat Andra, Horia Brenciu și Vlăduța Lupău împreună. Unde s-au întâlnit și cum au reacționat fanii: „Toți trei frumoși la chip și suflet!”
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
TVMania.ro
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
Teroare într-o pizzerie din Italia. Un român a luat la pumni bucătarul bengalez, a furat încasările și a fugit
ObservatorNews.ro
Teroare într-o pizzerie din Italia. Un român a luat la pumni bucătarul bengalez, a furat încasările și a fugit
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Primarii răsuflă ușurați: reducerea a mii de posturi în administrația locală se amână pe termen nelimitat la presiunea PSD
LiveText
Politică 18:17
Primarii răsuflă ușurați: reducerea a mii de posturi în administrația locală se amână pe termen nelimitat la presiunea PSD
Alba-neagra cu angajarea răspunderii. Lista guvernelor care s-au împiedicat când au vrut să treacă mai multe proiecte în aceeași zi
Analiză
Politică 17:00
Alba-neagra cu angajarea răspunderii. Lista guvernelor care s-au împiedicat când au vrut să treacă mai multe proiecte în aceeași zi
