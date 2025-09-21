Refugiul a fost montat în august în Munții Bucegi

„Noul container-refugiu din Şaua Sugărilor răsturnat de vânt. Sau ce înseamnă rafale de 109 km/h!”, a scris o persoană, pe Facebook, postând alături mai multe fotografii cu acesta.

Imagini cu acest container răsturnat au fost postate și de ghidul montan Marian Anghel, vicepreşedinte al Uniunii Asociaţiilor de Lideri Montani Internaţionali, care avertizează asupra pericolelor pe care le reprezintă un astfel de loc pentru cei care s-ar adăposti în interiorul lui.

„Noul «refugiu» baracă recent instalat (august) în șaua Șugarilor din Bucegi, cu mare tam-tam. Se pare că a rezistat în locul respectiv mai puțin de 2 luni, până când a fost răsturnat (de vânt?)”, a precizat Marian Anghel, pe Facebook.

Și alte refugii au fost distruse de vânt și de avalanșe

El a dat exemple de alte două refugii care au fost distruse de fenomenele meteo extreme.

„Situația asta îmi amintește de alte doua similare… refugiul din căldarea Podul Giurgiului din Făgăraș/Podragu, luat de avalanșă în prima iarnă… și refugiul nou din zona Scara (tot în Făgăraș) suflat de vânt la scurt timp după reconstrucția lui. La momentul respectiv, s-a tăcut «mâlc», spre deosebire de reclama făcută atunci când au fost montate”, a acuzat ghidul montan.

El a avertizat asupra riscurilor unui astfel de refugiu: „Ținând cont de toate acestea, într-o situație dificila, un viscol de exemplu, parcă-mi vine mai mult să stau afară, decât să zbor în râpă cu un refugiu improvizat sau și mai grav, să mă înec într-un lac sau sufocat într-o avalanșă”.

„Cum ar fi fost ca acum, cineva să fi fost strivit de baraca răsturnată? Sau dacă ar fi fost prins înăuntru? Căci pe o vreme urâtă cu vânt și viscol te adăpostești. Cum ar fi ieșit omul/oamenii din container, dacă erau întregi? Pe gemulețul de la baie? Aducea cineva o macara, în timp util, pentru a o bascula la loc?”, a mai spus el, adăugând: „Cine-și asumă răspunderea pentru astfel de improvizații în zone expuse, cu riscuri majore?”.