La finalul unei numărători inverse la care au participat numeroşi spectatori, într-o transmisiune produsă de BBC, regele Charles şi regina Camilla au dezvăluit publicului scena pe care se va desfăşura competiţia, apăsând pe un buton roz, care a dat startul unei serii de imagini colorate şi unor acorduri muzicale ritmate.

Potrivit site-ului oficial Eurovision, scena are 450 de metri pătrați, sunt 220 de metri pătrați de ecrane video în mișcare și rotire, 700 de plăci video integrate în podea și peste 1.500 de metri de lumini LED.

Lights, camera, action! ?



The #Eurovision2023 arena lights are up and running in Liverpool – thanks to Their Majesties The King and The Queen Consort @RoyalFamily pic.twitter.com/MhclBzjWPy