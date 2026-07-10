Prințul Harry și Meghan au venit dintr-o destinație europeană necunoscută

Prințul Harry se află în Anglia de luni, în timp ce Meghan și copiii lor, Archie și Lilibet, au călătorit spre Regatul Unit venind dintr-o destinație europeană necunoscută, potrivit agenției de presă britanice PA. Ulterior, ducele de Sussex și familia sa au fost primiți de suveranul în vârstă de 77 de ani și de soția acestuia.

Regele Charles i-a primit la reședința privată Highgrove House din Gloucestershire

Palatul Buckingham a confirmat vineri seară pentru BBC că Regele Charles și Regina Camilla i-au primit în vizită pe Ducele și Ducesa de Sussex, alături de copiii lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, la reședința privată Highgrove House din Gloucestershire.

Întâlnirea, descrisă de oficiali drept un „eveniment de familie privat”, reprezintă o premieră în ultimii mai bine de patru ani în care suveranul și-a putut vedea nepoții în persoană, pe Archie (7 ani) și Lilibet (5 ani).

Deși Prințul Harry a participat singur la mai multe evenimente în Regatul Unit pe parcursul acestei săptămâni, s-a confirmat că Meghan și cei doi copii nu îl vor însoți la nicio acțiune publică în ultimele zile ale vizitei, locul unde este cazată familia rămânând necunoscut.

Relația dintre cei doi frați rămâne însă complet ruptă

Această reuniune marchează o evoluție semnificativă în relațiile de familie, extrem de tensionate încă de la plecarea cuplului din Marea Britanie și renunțarea la îndatoririle regale în 2020. Surse apropiate palatului susțin că atât tatăl, cât și fiul și-au dorit această întrevedere, regele fiind deosebit de dornic să își revadă nepoții.

În timp ce Harry și familia sa se aflau la Highgrove House, fratele său, Prințul de Wales, participa la un meci caritabil de polo în Windsor. Relația dintre cei doi frați rămâne însă complet ruptă, neexistând niciun plan ca aceștia să se întâlnească pe durata șederii lui Harry și Meghan în țară.