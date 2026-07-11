Ultimele plante ar putea muri peste 1,87 miliarde de ani

Calculele apar într-un studiu realizat de cercetătorii Jacob Haqq-Misra și Eric Wolf și publicat în revista științifică Journal of Geophysical Research: Atmospheres, citat de Live Science. Cei doi au folosit un model climatic tridimensional pentru a simula cum s-ar putea schimba planeta în următoarele două miliarde de ani. Au urmărit, în special, creșterea cantității de energie primite de la Soare și scăderea dioxidului de carbon din atmosferă.

Rezultatul arată că vegetația ar putea supraviețui mult mai mult decât estimau unele cercetări anterioare. În scenariul cel mai favorabil, plantele ar putea rezista încă aproximativ 1,87 miliarde de ani.

„Am încercat să arătăm că viața de pe Pământ, vegetația complexă, ar putea supraviețui în viitor mai mult decât indicau studiile anterioare”, a explicat Jacob Haqq-Misra pentru Live Science.

Soarele va deveni tot mai luminos

Soarele nu va avea mereu aceeași putere. Pe măsură ce îmbătrânește, va emite tot mai multă energie, iar Pământul va primi din ce în ce mai multă căldură. Cercetătorii estimează că peste aproximativ 1,87 miliarde de ani energia solară care ajunge la planeta noastră ar putea fi cu aproape 20% mai mare decât în prezent.

Acest moment s-ar apropia de o altă transformare uriașă, când Pământul ar începe să-și piardă apa. Autorii studiului estimează că vegetația ar putea rezista aproape până când „Pământul își va pierde oceanele în spațiu”, notează Advancing Earth and Space Sciences.

Această schimbare ar încălzi treptat suprafața Pământului. Nu este vorba despre o transformare bruscă, ci despre un proces care se întinde pe o perioadă uriașă. În cele din urmă, căldura ar putea împiedica plantele să mai facă fotosinteză, potrivit Arxiv. Odată ce vegetația ar dispărea, ar fi afectate și lanțurile trofice care depind de ea.

Pământul ar deveni prea fierbinte pentru orice plantă terestră

Într-unul dintre scenariile studiate, nivelul de dioxid de carbon din atmosferă rămâne relativ stabil, însă temperatura continuă să crească din cauza Soarelui tot mai luminos. Peste aproximativ 1,68 miliarde de ani, temperatura medie globală ar putea depăși 50°C. În acel moment, Pământul ar deveni prea fierbinte pentru majoritatea plantelor terestre.

Peste aproximativ 1,87 miliarde de ani, media globală ar putea trece de 338 de grade Kelvin, adică aproape 65°C. Aceasta este limita la care, potrivit cercetătorilor, nici cele mai rezistente plante terestre cunoscute nu ar mai putea supraviețui. Temperatura de 65°C reprezintă media estimată la nivelul întregii planete, nu temperatura înregistrată într-o anumită regiune sau într-o singură zi.

Plantele ar putea rămâne fără dioxid de carbon înainte să fie ucise de căldură

Al doilea scenariu analizat de cercetători arată că plantele ar putea dispărea dintr-un motiv diferit. Pământul are un mecanism natural prin care scoate dioxidul de carbon din atmosferă și îl fixează în roci. Acest proces ajută planeta să nu se încălzească prea repede, dar poate lăsa plantele fără gazul necesar fotosintezei. În această variantă, temperatura ar rămâne relativ stabilă, însă cantitatea de CO₂ ar continua să scadă.

Plantele care folosesc fotosinteza de tip C4 ar putea întâmpina probleme serioase atunci când nivelul dioxidului de carbon ar coborî la aproximativ zece părți pe milion. Acest prag ar putea fi atins peste circa 1,35 miliarde de ani.

Autorii arată însă că unele plante mai rezistente ar putea continua să trăiască la concentrații și mai mici. Plantele suculente și alte specii care folosesc un mecanism numit fotosinteză CAM au nevoie de mai puțin dioxid de carbon. Unele plante acvatice pot folosi și bicarbonatul dizolvat în apă. Dacă fotosinteza ar putea continua până la un nivel de doar o parte de CO₂ la un milion, biosfera vegetală ar putea rezista aproximativ 1,84 miliarde de ani.

Oceanele ar începe să dispară

Moartea ultimelor plante ar avea loc aproape de momentul în care Pământul s-ar apropia de limita unui efect de seră umed sau chiar necontrolat. Căldura tot mai mare ar face ca din oceane să se evapore cantități uriașe de apă. Vaporii ar ajunge în straturile superioare ale atmosferei, unde moleculele de apă ar putea fi descompuse de radiația solară. Hidrogenul rezultat s-ar pierde apoi în spațiu.

În timp, planeta și-ar pierde oceanele. Studiul plasează limita maximă a vieții vegetale aproape de acest moment, estimat la aproximativ două miliarde de ani în viitor. Studiul nu este o prognoză despre schimbările climatice din următoarele decenii sau secole, ci descrie evoluția naturală a Soarelui și a Pământului pe parcursul a aproape două miliarde de ani.

Plantele viitorului s-ar putea adapta

Autorii recunosc că nici cele mai avansate modele nu pot spune cum va evolua viața într-o perioadă atât de lungă. Plantele viitorului ar putea suporta temperaturi mai mari sau ar putea avea nevoie de și mai puțin dioxid de carbon. Viața s-ar putea retrage în regiuni mai reci, la altitudini ridicate, în apă sau în alte locuri unde condițiile ar rămâne suportabile.

„Limitele impuse de stresul termic sau de lipsa resurselor ar putea reflecta doar ceea ce observăm astăzi, nu limitele reale ale modului în care biosfera poate evolua”, au arătat autorii.

Jacob Haqq-Misra spune că rezultatele sunt, într-un fel, liniștitoare: „Sistemul Pământului este rezistent, iar noi facem parte din ceva care ar putea avea un viitor mult, mult mai lung”.

O civilizație avansată ar putea încerca să salveze planeta

Studiul analizează și soluții care astăzi par desprinse din filmele științifico-fantastice. O civilizație mult mai avansată ar putea încerca să reducă energia solară care ajunge pe Pământ, folosind ecrane uriașe amplasate în spațiu sau particule care să reflecte o parte din lumină.

„Viața de pe Pământ este remarcabil de rezistentă, iar limitele impuse de temperatură sau de lipsa dioxidului de carbon ar putea reflecta doar starea actuală a biosferei, nu și capacitatea ei de a evolua. Considerăm că scenariul cel mai probabil este acela în care viața va supraviețui cel puțin atât timp cât va rămâne locuibilă planeta”, concluzionează cercetătorii.

O altă posibilitate teoretică ar fi modificarea treptată a orbitei Pământului, astfel încât planeta să se îndepărteze de Soarele tot mai luminos. Cercetătorii nu pot ști dacă asemenea tehnologii vor exista vreodată. Ei spun însă că atât evoluția naturală a vieții, cât și intervențiile tehnologice ar putea prelungi și mai mult existența vegetației pe Pământ.

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