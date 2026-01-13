„Presupun că asistăm acum la ultimele zile şi săptămâni ale acestui regim”, a declarat Friedrich Merz în contextul protestelor din Iran, soldate, potrivit regimului de la Teheran, cu aproximativ 2.000 de morți.

„Când un regim nu poate menţine puterea decât prin violenţă, atunci se află efectiv la final. Populaţia se ridică acum împotriva acestui regim”, a subliniat cancelarul german.

Merz a precizat că este în strânsă legătură cu administrația Trump şi cu guvernele europene pe tema situației din Iran şi a cerut regimului condus de ayatollahul Ali Khamenei să pună capăt represiunii sângeroase împotriva protestatarilor.

În replică, ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi a acuzat Germania că aplică „standarde duble flagrante” care „au distrus orice urmă de credibilitate”. „Faceţi-ne tuturor o favoare: aveţi puţină decenţă”, a adăugat el, citat de BBC.

Protestele din Iran au început pe 28 decembrie 2025, când comercianții din Marele Bazar din Teheran și-au închis tarabele și au intrat în grevă din cauza inflației de peste 40%, creșterii prețurilor la produsele alimentare și devalorizării puternice a rialului. Între timp, manifestațiile s-au extins în toată țara și au căpătat revendicări politice, punând în pericol regimul islamic instaurat în urma revoluției din 1979 și răsturnării ultimului șah.

Friedrich Merz nu a făcut nicio referire la legăturile comerciale dintre Germania și Iran, în condițiile în care preşedintele american Donald Trump a anunțat tarife vamale de 25% împotriva țărilor care fac schimburi comerciale cu Iranul. Germania este cel mai important partener comercial al Iranului din Uniunea Europeană, cu exporturi de 871 de milioane de euro în primele 11 luni ale anului 2025, notează Reuters.

Pe de altă parte, Uniunea Europeană va propune noi sancţiuni împotriva celor responsabili de reprimarea demonstraţiilor din Iran.

„Numărul tot mai mare de victime din Iran este îngrozitor. Condamn fără echivoc utilizarea excesivă a forţei şi restricţionarea continuă a libertăţii”, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citată de BBC.

„Vor fi propuse rapid sancţiuni suplimentare împotriva celor responsabili de represiune. Suntem alături de poporul iranian, care manifestează curajos pentru libertatea sa”, a transmis von der Leyen.

