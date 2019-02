Regizorul nu a fost niciodată nominalizat la Oscar pentru filmele pe care le-a realizat, însă Donen a primit un trofeu onorific din partea Academiei Americane de Film în 1998.

El a semnat, între altele, musicalul „Seven Brides for Seven Brothers” (1954), comedii ca „Indiscreet” (1958) şi „Charade” (1963), dar şi videoclipul „Lionel Richie: Dancing on the Ceiling” (1986), potrivit Digi 24.

Stanley a regizat mai multe filme. „Singin in the Rain” (1952), cu Gene Kelly, Donald O’Connor şi Debbie Reynolds, este considerat cel mai bun musical realizat vreodată la Hollywood. Dacă „Funny Face' (1957), cu Audrey Hepburn şi Fred Astaire, şi „Bedazzled' (1967), cu Peter Cook şi Dudley Moore, nu au avut mare succes la momentul apariţiei, au fost apreciate mai târziu, acesta din urmă fiind refăcut în 2000.

