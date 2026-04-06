Care sunt cele mai mici prețuri din țară la carburanți, pe 6 aprilie 2026

Cea mai ieftină benzină din țară se găsește luni, 6 aprilie, la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, și costă 8,92 lei/l, la fel ca și duminică.

Cea mai ieftină motorină standard se află la stația RST din Lungulețu, Dâmbovița, la prețul de 9,99 lei/l, minim păstrat încă de sâmbătă.

Acestea sunt cele mai mici prețuri la carburanți, însă costul per litru variază în funcție de stația de la care alimentați.

Cele mai mici prețuri la benzină și motorină, pe 6 aprilie 2026, în principalele orașe din țară

Iată în ce orașe din România putem găsi luni, 6 aprilie, cele mai mici prețuri la benzină și motorină.

Clasamentul a fost realizat după cele mai mari orașe din țară în funcție de numărul de locuitori.

București – benzină 9,11 lei/l (+0,00), motorină 10,29 lei/l (+0,00)

Cluj-Napoca – benzină 9,11 lei/l (+0,00), motorină 10,29 lei/l (+0,00)

Timișoara – benzină 9,11 lei/l (+0,00), motorină 10,29 lei/l (+0,00)

Iași – benzină 9,11 lei/l (+0,00), motorina 10,29 lei/l (+0,00)

Constanța – benzină 9,11 lei/l (+0,00), motorina 10,29 lei/l (+0,00).

Cât costă benzina și motorina, pe 6 aprilie 2026, în București

În București, cea mai ieftină benzină standard costă luni, 9,11 lei/l la Rompetrol, minim păstrat de două zile, iar cea mai scumpă ajunge la 9,23 lei/l la Mol, la fel ca în ziua precendentă. Prețul benzinei premium este de 9,29 lei/l la Rompetrol, la fel ca sâmbătă, și ajunge până la 9,90 lei/l la Lukoil, maxim păstrat încă de ieri.

Cea mai ieftină motorină standard în București este de 10,29 lei/l la Petrom, la fel ca în ziua precendentă, iar cea mai scumpă este de 10,51 lei/l la Rompetrol, maxim păstrat identic în ultimele trei zile. Motorina premium a stagnat și ea în ultimele două zile și costă 9,84 lei/l la Rompetrol, urcând până la 10,89 lei/l la Mol.

Cât costă benzina și motorina, pe 6 aprilie 2026, în Cluj

În Cluj-Napoca, benzina cea mai ieftină este de 9,11 lei/l la Rompetrol, preț rămas la fel de două zile, iar cea mai scumpă ajunge la 9,29 lei/l la DHR de lei/l, maxim păstrat încă de ieri. Benzina premium costă de la 9,29 lei/l la Rompetrol, la fel ca în ultimele două zile și ajunge până la 10,19 lei/l la Gazprom, preț maxim rămas la fel încă de vineri.

Motorina standard costă 10,29 lei/l la DHR și Petrom, preț păstrat de duminică, și ajunge până la 10,51 de lei/l la Rompetrol, maximul păstrat încă de joi. Prețul motorina premium a stagnat și este 9,84 lei/l la Rompetrol, la fel ca în ultimele două zile, ajungând până la 11,07 lei/l la Gazprom, maximul păstrat încă de joi.

Cât costă benzina și motorina, pe 6 aprilie 2026, în Timișoara

În Timișoara, cea mai ieftină benzină costă 9,11 lei/l la Rompetrol, preț rămas la fel încă de sâmbătă, și ajunge până la 9,23 de lei/l la Socar, maxim păstrat de ieri. Cea premium pornește de la 9,29 lei/l la stațiile Rompetrol, la fel ca ieri și ajunge până la 10,19 lei/l la stațiile Gazprom, preț rămas nemodificat încă de vineri.

Motorina standard pleacă la Timișoara de la prețuri de la 10,29 lei/l la Petrom, preț rămas constant de sâmbătă și ajunge până la 10,51 de lei/l la Rompetrol, același preț păstrat de joi. Cea premium a stagnat și ea la 9,84 lei/l la Rompetrol și ajunge la 11,07 lei/l la Gazprom, preț constant de joi.

Cât costă benzina și motorina, pe 6 aprilie 2026, în Iași

În Iași, cea mai ieftină benzină se găsește la stația Rompetrol și costă 9,11 de lei/l, la fel ca și sâmbătă și ajunge până la 9,23 lei/l la OMV, maxim păstrat de ieri. Benzina premium are prețuri cuprinse între 9,29 lei/l la Rompetrol, preț rămas constant de sâmbătă, și ajunge până la 9,90 lei/l la stațiile Lukoil, la fel ca și prețul maxim înregistrat în ziua precedentă.

Motorina standard costă la Iași 10,29 lei/ la Petrom, la fel ca în ziua precedentă, și ajunge până la 10,51 de lei/l la Rompetrol, maxim rămas constant de sâmbătă. Cea premium pornește de la 9,84 lei/l la Rompetrol, la fel ca în ultimele două zile, și ajunge până la 10,89 de lei/l la Mol.

Cât costă benzina și motorina, pe 6 aprilie 2026, în Constanța

În Constanța, cea mai ieftină benzină este 9,11 lei/l la Rompetrol, la fel ca sâmbătă, iar cea mai scumpă ajunge la 9,23 de lei/l la Mol și OMV și Socar, la fel ca în ziua precedentă. Cel mai mic preț la benzina premium este de 9,29 lei/l la Rompetrol, la fel ca sâmbătă, și ajunge până la 9,90 lei/l, preț maxim păstrat de ieri.

Motorina standard are prețul de 10,29 lei/l la Petrom, preț păstrat de ziua precedentă, și ajunge până la 10,51 de lei/l la Rompetrol, preț rămas în ultimele două zile. Motorina premium pornește de la 9,84 lei/l la Rompetrol, preț care a stagnat de două zile, și ajunge până la 10,89 de lei/l la Mol.

Prețurile pot varia ușor pe parcursul zilei în funcție de stația Peco aleasă (Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar, Gazprom etc.).

Ilie Bolojan: Motorina afectează economia mai mult decât benzina

Guvernul a anunţat pe 2 aprilie 2026, măsurile găsite pentru combaterea crizei carburanţilor: reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru şi limitarea actualizării preţurilor la pompă la o singură dată pe zi.

Decizia guvernului de a reduce prețul motorinei vine pe fondul creșterii semnificative a prețurilor internaționale ale carburanților, în special al motorinei, utilizată extensiv în sectoarele strategice ale economiei.

Premierul Ilie Bolojan a explicat pentru care guvernul a decis să intervină doar asupra prețului motorinei, pentru a se ieftini, în timp ce benzina nu a fost vizată de măsuri.