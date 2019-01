Relația dintre motociclistul care l-a bătut pe Mircea Badea și Tudor Simionov, românul ucis la Londra de Anul Nou

Motociclistul Teodor Emi este cunoscut publicului drept cel care l-a bătut în ring pe prezentatorul de televiziune Mircea Badea, în urmă cu câțiva ani. Multiplul campion național la sporturile de contact și Mircea Badea s-au confruntat într-un meci care a avut loc în cadrul unui eveniment organizat de Federația Română de Kempo în anul 2014. Motociclistul a fost declarat câștigător după ce prezentatorul de televiziune a abandonat în runda a doua în urma unei accidentări.

Zilele acestea, Teodor Emi a fost în doliu după moartea românului Tudor Simionov, în vârstă de 33 de ani, care a fost ucis la Londra de Anul Nou. Acesta lucra ca paznic la o locație unde avea loc o petrecere exclusivistă de Revelion. Un grup de infractori înarmați cu săbii și cuțite a vrut să intre înăuntru. Tudor s-a bătut cu nouă dintre ei, dar unul, un tip de 26 de ani, l-a înjunghiat direct în inimă.

Pe Teodor Emi și pe Tudor Simionov îi leagă o veche prietenie.

„Tudor Simionov a fost unul dintre prietenii din gașca veche alături de care am fost la munte, la mare, în sala de sport, am stat pe bănci in parc, am fost la revelioane, piscine, lacuri, grătare aniversari, cluburi și nu în ultimul rând am ținut spate în spate la peste 100 de bătăi, fără să pierdem o singură dată.

Păcat că în ultima vreme prietenia s-a răcit oarecum din cauza unor discuții care nu-și aveau rostul, iar fiecare a plecat pe drumul lui.

Ieri am aflat vestea cea proastă, totuși nu-mi venea să cred, tot speram să fie o glumă.

Azi am văzut filmarea cu moartea lui și ceva m-a mâncat pe dinăuntru, poate dacă eram acolo, noi toți, prietenii vechi ar fi fost alt rezultat, dar ăsta ramane doar un gând, faptul este consumat.

Tudorică, ai trecut în lumea celor drepti cu fruntea sus, ca un adevărat luptător! Dumnezeu sa te ierte și să te odihnească în pace! Ne vom revedea pe lumea cealaltă”, a spus motociclistul Teodor Emi.

