Acesta lucra ca paznic la o locație unde avea loc o petrecere exclusivistă de Revelion. Un grup de infractori înarmați cu săbii și cuțite a vrut să intre înăuntru. Tudor s-a bătut cu nouă dintre ei, dar unul, un tip de 26 de ani, l-a înjunghiat direct în inimă.

Cazul său seamănă izbitor cu cel al handbalistului Marian Cozma. Și acesta jucase la Dinamo și plecase n străinătate, în Ungaria, la Veszprem. A fost înjunghiat în inimă, după un scandal într-un bar.

Iată mesajul celor de la CS Dinamo:

CANOTAJ. Începem anul cu o veste grea, care ne cutremura sufletele! Tudor Simionov, un canotor dinamovist și un om minunat, s-a stins din viața la numai 33 de ani, ucis la Londra in noaptea de Revelion!

Medaliat cu bronz la Europenele MASTER (veterani) din 2017 pentru Dinamo, Tudor a plecat in urma cu doua luni la Londra pentru a-și continua studiile masterale. Absolvise facultatea de Marketing la ASE Bucuresti și își dorea o cariera la cel mai înalt nivel.

In noaptea de Revelion acceptase sa facă parte din echipa de securitate a unui club exclusivist. La 5 dimineața, un grup de indivizi a încercat sa între in forța in club, înarmați cu săbii și cutite. Tudor și colegii lui s-au opus, iar in incident care a urmat tânărul canotor a fost înjunghiat mortal, pe când a sărit sa-și apere colegii doborâti. Presa din Anglia l-a numit erou' pentru curajul sau.

Tudor a fost un om minunat, cald, întotdeauna dispus sa-i ajute pe cei din jurul sau. Anul acesta ar fi trebuit sa se însoare cu prietena lui, care îl însoțise la Londra.

Rămas bun, Tudor! Drum lin printre stele!