Proiectul se bazează pe expertiza industrială a Renault și pe tehnologiile de comunicații securizate ale Thales pentru a produce un vehicul multimisiune rapid și la un cost optim, a declarat producătorul auto.

Invazia Rusiei în Ucraina și schimbarea politicii externe a SUA sub președintele Donald Trump au determinat o intensificare a investițiilor în apărare din partea țărilor europene.

Mai multe firme europene din domeniul apărării se îndreaptă către sectorul auto pentru a obține capacitate de producție suplimentară, în vederea creșterii producției, pe măsură ce înregistrează o creștere a comenzilor.

Acțiunile Renault creșteau pe bursă cu 4,5%, datorită anunțului privind un acord final între Statele Unite și Iran. Blocarea Strâmtorii Ormuz a dus la creșterea prețurilor carburanților, ceea ce mai departe afectează cererea de mașini termice și crește vânzările de modele electrice.

Anterior, Renault a mai produs vehicule militare în cele două Războaie Mondiale, inclusiv tancuri.

SUV hibrid pentru trupe

Un prototip al noului vehicul, denumit 4 TROOP, va fi prezentat la târgul de apărare Eurosatory, care se deschide luni în apropiere de Paris.

Renault a declarat că acest 4×4 hibrid poate opera pe toate tipurile de teren, poate sprijini misiunile de recunoaștere, supraveghere, coordonarea trupelor și desfășurarea dronelor, precum și alimentarea echipamentelor de teren prin funcția sa Vehicle-to-Load.

Drone militare

Renault a declarat anterior că a răspuns solicitărilor Ministerului Apărării din Franța de a contribui la proiecte militare, inclusiv la un plan de producere a dronelor aeriene împreună cu producătorul de drone Turgis Gaillard.

Primul prototip al dronei sale, aflat în curs de dezvoltare împreună cu Turgis Gaillard, urmează să zboare înainte de sfârșitul acestui an, a declarat săptămâna trecută Francois Provost, șeful Renault.

„Acesta este și avantajul industriei auto: nu ne ia 30 de ani să realizăm ceva, o vom face în 12 luni”, a spus el într-un interviu.