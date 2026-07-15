Cei doi au presupus că este o eroare

Inițial, cei doi au presupus că este o eroare și că vor fi contactați pentru a returna banii. Totuși, Yorkshire Water a declarat că nu recunoaște referințele plăților și că nu consideră că ar fi făcut aceste transferuri.

Banca partenerei nu a oferit nici ea soluții clare, explicând că nu poate opri sau returna banii. Mai mult, reprezentanții ambelor companii au tratat situația cu lejeritate, spunându-le să „se bucure de bani”.

Cuplul, îngrijorat că ar putea fi implicat într-un posibil caz de spălare de bani, a mutat suma într-un cont de economii pentru a nu o folosi.

„Nu știam ce altceva să facem”, au declarat aceștia.

Cum a fost rezolvată situația

Situația a fost rezolvată abia după ce The Guardian a contactat compania de apă pentru clarificări. Reprezentanții acesteia au descoperit că plățile neobișnuite coincideau cu datele în care se efectua plata salariilor pentru angajați.

Ulterior, s-a constatat că un angajat al companiei își actualizase greșit detaliile bancare în sistem, iar salariile sale pentru două luni fuseseră transferate în contul partenerei. Rămâne un mister de ce acest angajat nu a observat că nu și-a primit salariul și nu a semnalat problema, scrie publicația menționată.

Recompensa oferită de Yorkshire Water

Yorkshire Water a recuperat suma totală de aproape 7.000 de lire sterline și a oferit cuplului 100 de lire drept recompensă pentru onestitatea lor. Cu toate acestea, gestul a fost considerat de mulți drept insuficient.

În plus, banca partenerei a fost criticată pentru lipsa de acțiune. Aceasta avea obligația legală de a investiga și returna plățile raportate, iar sfatul de a „se bucura de bani” ar fi putut avea consecințe grave, scrie publicația menționată.

Potrivit Legii privind furtul din 1968 din Regatul Unit, păstrarea sau cheltuirea unor sume primite accidental poate constitui o infracțiune.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE