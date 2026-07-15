Evenimentul, găzduit de magazinul Nike din incinta ParkLake Mall din București, a atras un număr impresionant de suporteri dornici să vadă primii noile tricouri și să interacționeze cu vedetele echipei.

Atmosfera din centrul comercial a fost una de sărbătoare, dominată de energia tinerilor fani. Cu mai bine de o oră înainte de începerea oficială a prezentării, o coadă masivă de peste o sută de suporteri, majoritatea copii însoțiți de părinți, s-a format în fața magazinului, dând naștere unui val de entuziasm greu de stăpânit în momentul în care fotbaliștii și-au făcut apariția.

Sesiune de autografe și baie de mulțime pentru jucători

Prezentarea noului kit de joc s-a transformat rapid într-o veritabilă baie de mulțime pentru sportivii fostei campioane a României.

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Fanii veniți la eveniment nu s-au mulțumit doar să admire noile haine de gală ale echipei, ci au profitat din plin de ocazie pentru a obține semnături, autografe pe noile tricouri proaspăt achiziționate și fotografii alături de favoriții lor.

Jucătorii au răspuns cu zâmbetul pe buze fiecărei solicitări, conștienți de importanța legăturii strânse cu publicul într-un moment în care echipa își propune să recucerească titlul în Superliga. Retailerul sportiv a pregătit stocuri speciale pentru fanii prezenți, primele tricouri fiind epuizate rapid de pe umerașe.

Modificare la nivelul siglei clubului

Pe lângă designul modern propus de partenerul tehnic pentru noul sezon, atenția pasionaților de detalii a fost atrasă de o noutate semnificativă aplicată pe echipamentele oficiale. Este vorba despre o stilizare inedită a siglei clubului FCSB.

Noua versiune a emblemei folosește o combinație diferită de culori față de designul clasic și consacrat, oferind o notă modernă și minimalistă întregului concept vizual. Acest detaliu grafic nu este însă o surpriză absolută pentru fanii extrem de atenți.

Aceeași variație cromatică a siglei a fost testată discret de club spre finalul sezonului trecut, când a fost imprimată pe echipamentele oficiale de prezentare purtate de delegația echipei la meciurile din deplasare.

Noul echipament de prezentare este disponibil deja în rețeaua de magazine fizice, urmând ca în scurt timp suporterii să poată achiziționa și kitul complet de joc din magazinul online oficial al clubului.

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