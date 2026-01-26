Potrivit Radio Europa Liberă Moldova, noua taxă a fost stabiliă în funcție de greutatea mașinilor electrice. Astfel, cu cât e mai greu autoturismul, cu atât mai mult plătește posesorul.

O taxă după model norvegian

O simulare făcută pe o aplicație de asigurări arată că taxa anuală de drum pentru un Hunday Ioniq 5 ajunge la 3.100 lei moldovenești (790 RON), pentru un Wolkswagen ID.4 – 3.300 lei (830 RON), pentru o Tesla Model X – circa 4.000 de lei (1.019 RON), pentru un Mercedes EQS – peste 4.000 de lei moldovenești , iar pentru o Dacia Spring – 800 de lei (204 RON).

Taxa anuală de drum pentru motocicletele cu motor electric este fixă, de 600 de lei moldovenești (153 RON).

Taxa respectivă trebuie plătită înainte de efecuarea inspecției tehnice periorice.

Posesorii de mașini hibride vor plăti în continuare taxa în funcție de capacitatea cilindrică a motorului.

În opinia redactorului-șef al portalului PiațaAuto, Ilie Toma, Rep. Moldova a ales probabil „cea mai clară formă de taxare a mașinilor electrice”, un model aproape asemănător fiind aplicat în Norvegia. În alte țări, cum ar fi Marea Britanie, taxa se aplică în funcție de kilometrii parcurși, dar acest model de taxare este vulnerabil la escrocherii.

În România, proprietarii de mașini electrice plătesc un impozit anual fix de 40 de lei pe an, din 2026.

Încă 700.000 de euro la buget

Conform sursei citate, numărul mașinilor electrice crește constant în Rep. Moldova, cu peste 800% în ultimii cinci ani.

Agenția Servicii Publice din Rep. Moldova a informat Europa Liberă că pe parcursul anului 2025 au fost înregistrate 1.667 de mașini electrice, dintre care 306 noi.

Potrivit ultimelor date furnizate de guvern, pe drumurile din Rep. Moldova, incluzând regiunea separatistă transnistreană, circulă 6.208 mașini electrice. Această cifră arată că o taxă medie de drum de 2.225 de lei moldovenești (567 RON) ar însemna că statul ar aduna în jur de 14 milioane de lei pe an (700.000 euro).

Circa 850.000 de autoturisme sunt înregistrate oficial în Rep. Moldova, dintre care 67.000 ecologice, majoritatea fiind hibride.

O taxă descurajantă?

Strategia energetică a Rep. Moldova până în anul 2050 prevede ca ponderea transportului ecologic (mașini electrice și hibride) să ajungă la cel puțin 15% către anul 2030, în condițiile în care este de 7 – 8 % în prezent.

„Totuși, în ce măsură noua taxă de drum i-ar putea descuraja pe cei care intenționau să-și cumpere o mașină electrică?”, se întreaba Radio Europa Liberă Moldova.

„Taxa de drum poate fi descurajantă, deoarece – oricât ar părea de paradoxal – un automobil electric de aceeași talie poate fi taxat mai scump decât unul cu combustie, deoarece masa mașinilor electrice este mai mare”, explică Ilie Toma.

