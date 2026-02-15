„Dragă Volodimir, mulţumesc!”

„Dragă Volodimir, mulţumesc pentru încă un discurs de campanie în sprijinul aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Îi va ajuta foarte mult pe unguri să vadă situaţia mai clar. Există însă un lucru pe care îl înţelegi greşit: această dezbatere nu este despre mine şi nu este despre tine. Este despre viitorul Ungariei, al Ucrainei şi al Europei. Tocmai de aceea nu puteţi deveni membru al Uniunii Europene”, a scris Orban pe X.

Dear Volodimir @ZelenskyyUa,



Thank you for yet another campaign speech in support of Ukraines accession to the European Union. It will greatly help Hungarians see the situation more clearly.



There is, however, something you misunderstand: this debate is not about me and it is… https://t.co/2xixBgMcnu — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 14, 2026

„Numai Viktor se poate gândi cum să-şi mărească burta”

Volodimir Zelenski a lansat un atac dur la adresa lui Viktor Orbán în cadrul Conferinței de Securitate de la München, punctând tensiunile tot mai mari dintre cei doi lideri. Președintele ucrainean l-a criticat pe premierul maghiar pentru prioritățile sale, afirmând ironic că acesta pare mai preocupat de propria bunăstare decât de consolidarea armatei pentru a preveni o eventuală revenire a tancurilor rusești pe străzile Budapestei.

„Unitatea este arma noastră supremă împotriva planurilor de expansiune ale Moscovei”, a subliniat liderul de la Kiev.

Într-un atac furios la adresa premierului Viktor Orbán din Ungaria, cu care a avut mai multe dispute publice, Volodimir Zelenski a declarat la Conferinţa pentru Securitate de la München: „Numai Viktor se poate gândi cum să-şi mărească burta, nu cum să-şi mărească armata pentru a împiedica tancurile ruseşti să se întoarcă pe străzile din Budapesta”.

