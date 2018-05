Cristian Babare este un braşovean de 35 de ani care îşi împarte viaţa între două pasiuni: aceea de a salva vieţi şi ... maşinile de epocă. Din 2007, Cristi lucrează ca asistent medical de terapie intensivă la Spitalul Militar din Braşov, iar cam tot pe atunci s-a născut şi pasiunea lui pentru maşini. Şi nu orice fel de maşini, ci cele istorice. Acum, se poate mândri cu două realizări: pe plan profesional are la activ două misiuni în teatrele de operaţii, în Irak şi Afganistan, iar pe plan personal, în garajul lui stau câteva bijuterii pe patru sau două roţi. Piesa de rezistenţă este o maşină istorică, din 1936, Austin Ambassador Gordon, un model unic în lume, care a apărut în filmele „Lessie“ cu Peter O'Toole şi „Walking with the enemy“, filmat la Bucureşti, cu Ben Kingsley şi Jonas Armstrong.