REPORTAJ. Cum a arătat litoralul românesc în minivacanța de 1 Mai: între muzeul spiritului vamaiot și expoziția de grătare organizată de Primăria Constanța

Intrarea în Vamă

Lângă plajă, au răsărit, de-a lungul anilor, pensiuni și hoteluri construite fiecare în stilul său, un amestec de arhitecturi kitsch, fără legătură între ele și fără legătură cu spiritul Vămii, simplu și ieftin. Lanțurile de restaurante pe care le găsești în mall-uri și-au deschis localuri și aici. Ulițele înguste care duc la plajă sunt parțial asfaltate, prăfuite și burdușite de mașini scumpe.

Panoul Interzis NeVamaioților

Pe promenada de lângă plajă, foștii vamaioți împing la început de weekend senini cărucioare cu copii și discută unde ar putea lua brunch-ul. Berea la terasă costă între 8 și 20 lei, o porție de mâncare – de la 17 lei, hamsiile prăjite, la 40 de lei, burgerul cu vită. Pentru studenți, există minimarket-urile de pe plajă. Dar studenții reprezintă acum doar o mică parte dintre vizitatori. O minoritate care se ghemuiește cu fața spre mare și cu o carte în brațe, în vreme ce adulții cu putere de cumpărare își plimbă câinii de rasă pe nisip.

Vama Veche cam pustie în weekendul prelungit de 1 Mai

Cortul cu tensiometru

Asociația ALIAT și-a instalat, ca în fiecare an, un cort pe plajă, cort pe care-l împarte cu Organizația Studenților Mediciniști din Cluj. Cei de la ALIAT oferă consiliere și teste de conștientizare pe tema consumului de alcool.

„Dimineața, pe plajă, am găsit câteva persoane într-o stare destul de proastă, după beție. Tremurau. I-am luat în cort, am pus cinci pături pe ei. Până la consiliere, trebuie să-i ajuți să-și revină. Dacă sunt adolescenți, le explicăm ce efecte are alcoolul, că le afectează creșterea, creierul se dezvoltă până la vârsta de 23 de ani. Dacă sunt mai mari, le facem testul de conștientizare. Unii sunt surprinși să afle că au o problemă cu alcoolul, chiar dacă li se părea că nu beau așa mult”, spune Oana Crăciun, responsabila de comunicare la ALIAT.

Cei de la ALIAT oferă consiliere și teste de conștientizare pe tema consumului de alcool

Studenții mediciniști au adus aparate EKG și de luat tensiunea, teste rapide pentru HIV și sifilis, mostre de cosmetice pentru plajă și un manechin pentru cursuri de prim-ajutor. Mai mulți turiști solicită o demonstrație cu manevre de resuscitare. Stau pe scaune pliante, ca la spectacol, iar o studentă rotește manechinul în fel și chip, explicând cu însuflețire auditoriului captivat.

Cățiva turiști pe malul mării

Vama pașilor pierduți

La ce plictis pare prin Vamă, până și testul de conștientizare pare atractiv, așa că trecătorii se opresc să-l completeze, ghidați de voluntari.

La stațiile radio de la terase, se aude muzica anilor ‘60-70, iar câțiva artizani și-au expus, pe jos sau pe tarabe pliante, brățările împletite din piele și mărgele, colierele din scoici sau cristale naturale. Și cam astea sunt toate notele hippie din peisaj.

Pe la mesele frumos geluite și vopsite în alb estival, oamenii se sprijină nostalgici în halbe și vorbesc despre cum a fost odată în Vamă și cum nu va mai fi. Când se vor termina amintirile, Vama nu va mai avea din ce trăi.

La tarabe mobile, câțiva puști vând porumb fiert și copt, din recolta de anul trecut, și se plâng unul altuia de puținii cumpărători. Vibe-ul actual e pe consum și nimic altceva.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 25

Plaja, curată, dar greu accesibilă

La o oră distanță de mers cu mașina, pe Plaja Reyna, din Constanța, weekendul prelungit muncitoresc a fost sărbătorit cu fum copios de grătare. Primăria municipiului de la malul mării a cheltuit, conform G4media.ro, în jur de 90.000 de euro pentru a organiza GrillFest: concerte și carne gătită la vedere, în toate felurile posibile.

Accesul la plaja frumos măturată pentru ocazie se face pe o potecă de pământ, șerpuită și bătătorită, în care administrația locală a avut mărinimia să sculpteze un fel de trepte. Tot din grijă pentru oasele contribuabilului, pe marginea potecii a fost întinsă o coardă din material sintetic, pentru păstrarea echilibrului atât la coborâre, cât și la urcare.

Constănțenii urcă pe poteca spre plajă

Atrași de norul de fum care se ridica dinspre ceaune și proțapuri, constănțenii s-au încolonat pe potecă și s-au scurs cuminți prin poarta pe care erau desenate niște flăcări, ca într-o parodie după Judecata de pe Capela Sixtină. La intrare, oamenii își lăsau, ușor mirați, sticlele cu apă și suc pe care le aveau la ei, apoi intrau direct în arena unde sfârâiau diverse cărnuri.

Intrarea la GrillFest

Parada prețurilor

Cei mai fotografiați și filmați au fost, probabil, purceii de lapte, secționați și întinși pe un grătar rotitor, apoi berbecii înfipți în par și rotiți deasupra focului de lemne. Doar la două tarabe se vindeau mici, la prețul de 400 de lei porția (trei mici, 100 grame cartofi prăjiți, o chiflă și muștar). Ambițiosul mic devine, iată, gustarea clasei muncitoare, mâncată prin reprezentanții săi, cum se spunea pe vremuri despre șampanie.

Purcei de lapte întinși pe un gratar rotitor

La celelate standuri, se lucra cu tentacule de calamar, lufăr, roșii cherry, creveți, sparanghel, midii, pastramă, obrăjori de porc și alte finețuri.

Iar prețurile oscilau între psihologic și inflaționist: 28 de lei, un hotdog, 40 de lei, kebapul, 45 de lei, pastrama de oaie la ceaun, cu mămăligă și roșii uscate, 36 de lei, cârnați de Pleșcoi cu cartofi noisette, 42 de lei ciolanul cu varză călită, 42 de lei, scărița de porc cu zacuscă de șorici expandat, 42 de lei sandvișul cu friptură de vită. La băuturi, prețurile erau următoarele: 10 lei sticla de 0,5 litri de apă, 12 lei sticla de 0,5 litri de suc, 17 lei paharul de 0,1 litri de vin, 12 lei paharul de bere la draft, de 0,4 litri, între 14-16 lei sticla de bere de 0,33 litri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

1 Mai exclusivist

Dacă au fost cozi la mâncare? Nu. Lumea dădea întâi ocol, studia, cântărea ofertele, se concentra pe tăblițele cu prețuri, până se obișnuia cu ele. Trăgea cu ochiul la tigăi și porții. La băuturi da, erau cozi, dar nu moderate.

Mulți au luat doar apă, în amintirea celei lăsate la intrare, sau bere și au stat la mesele rânduite pe plajă. Alții doar au pozat și au plecat, aruncând în trecere, cu mânie proletară către roata cu purcei: „Lasă, că acolo o să-i găsești și mâine! Cine să-i cumpere?”. 1 Mai pe litoralul românesc nu putea să fie decât exclusivist, în ton cu restul tarifelor din turismul nostru.

Grupuri de familii cu copii, îmbrăcați de duminică, cupluri tinere, mână-n mână, fete în ținută de concert: haine cu ținte și blugi tăiați, băieți cu tunsori desenate pe laturi și crește, oamenii au venit la GrillFest pregătiți de sărbătoare. Au admirat expoziția de cărnuri, s-au plimbat până la valuri. Într-un colț de plajă, un bunic a încins un fotbal cu nepoții. Soarele a fost gratis.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Forța de digestie a NATO

În public, au fost mai mulți soldați străini în permisie, de la baza Kogălniceanu. Nu au comentat prețurile, ci mâncarea, pe care o degustau în grup, la mese, vociferând, râzând și făcând abstracție de privirile lungi ale băștinașilor. Militarii păreau și singurii care se relaxează cu adevărat și se bucură de prilejul de a testa burgeri de toate felurile.

Seara, pe lângă grătarele fumegânde, au avut loc și concerte, cu intrare liberă. În ansamblu, festivalul organizat de primărie a lăsat să se întrevadă cum va fi sezonul 2023 la marea noastră. Mai scump și mai frustrant, și de o parte, și de alta a tarabei. Porții mai mici, prețuri mai mari, toalete infecte, plaje invadate de mobilier și gherete, în tradiționalul de-acum decor de haos urbanistic din Constanța și din stațiuni.

