REPORTAJ. Elevi după bacalaureatul la română, a doua sesiune: „Mai sunt oameni și fără Bac care câștigă sute de mii de euro”

Mario iese pe curtea liceului și deschide brațele eliberat. „Vă mulțumesc că ați venit!” le spune reporterilor adunați în față, ca un amfitrion. E fericit că a scăpat de o probă care îl stresa și la care speră să ia măcar 8, fiindcă a învățat. Nu a citit „Harap-Alb”, dar a memorat rezumatele de pe net. „M-am uitat și eu la rezumate pe YouTube, varianta simplă. Am stat mult să mă concentrez și pe poezie, dar le-am învățat degeaba, mai bine nu le învățam”, spune cu bravadă liceanul.

Planul următor este să dea la Facultatea de Mecanică. „Mașinile sunt pasiunea mea. Trebuie să mă bag bine pe matematică, fizică și chimie ca să pot lua examenul”, completează tânărul.

Mario

Subiectul al treilea din proba la română, de la sesiunea a doua de bacalaureat, le-a cerut elevilor să redacteze un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte relația dintre două personaje dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Ion Creangă sau lui Camil Petrescu.

„Eu îl așteptam pe Eminescu și a picat Creangă”

Apoi încearcă să demonstreze că a știut bine lecția și se lansează într-o povestire despre relația dintre Harap-Alb și Spân, despre cum personajul pozitiv a fost trădat, cum s-a îndrăgostit de fiica Împăratului Roș. Nu crede însă că ce a tocit pentru Bac îi va fi vreodată de folos. „Nu cred că o să merg eu pe stradă și-o să vină un cal să mi-l trimită mie pe Spân în cer, dar am învățat pentru Bac, e frumos așa, în caz că mă întreabă copiii să le zic ce-am scris în Bac”, glumește băiatul și apoi își sună mama.

„O să apar la televizor. Și am și scris”, îi transmite el. „Mânca-ți-aș gurița ta!” se aude drăgăstos de pe speakerul telefonului.

Elevi care au dat a doua sesiune de Bac 2021

Corigența la matematică l-a dus în a doua sesiune de Bac

Daniel își ține o mască neagră sub bărbie. Încearcă să se adune după dezamăgirea de a-i fi picat „ce nu se aștepta”. „Eu îl așteptam pe Eminescu și a picat Creangă”, spune băiatul. Pentru că a rămas corigent la matematică, nu a putut să participe în prima sesiune la examen. S-a pregătit, și-a dat corigența și acum e fericit că a scăpat de prima probă.

Și-a luat liber de la muncă toată săptămâna pentru asta. E casier la KFC. „Momentan nu m-am gândit ce-o să fac mai departe, poate plec în străinătate. Ce-o fi, o fi, oi găsi ceva”, spune Daniel. Dacă nu ia examenul acum, nu mai vrea să încerce.

„Ce rost mai are, dacă nu l-am luat din prima? E importantă diploma de Bac, dar mai sunt oameni și fără Bac care câștigă sute de mii de euro!”

„Asta s-a putut”

Cosmin a ieșit din examen după o oră și jumătate. „La subiectul trei am scris așa că nu știu să-l fac, că mă depășește și la subiectul trei că nu mai am timp, că mă supergrăbesc. Dar l-am făcut pe primul”, spune băiatul și speră că rezolvarea primului subiect să-i aducă un 5.

„În prima sesiune nu am fost, nu m-am trezit. Am avut un sentiment mai așa, un gol în stomac, cu o zi înainte. Am zis că decât să trăiesc cu această frică, mai bine…”, explică liceanul de ce a trebuit să dea sesiunea a doua. Profesorii l-au încurajat să se prezinte orice-ar fi. La fel și mama lui. „Profesorii m-au văzut așa prezentabil și mi-au zis să dau examenul că sigur mă descurc”, glumește tânărul.

Un alt băiat iese total confuz din examen. A scris pur și simplu ce și-a amintit. Doar că nu și-a amintit prea multe. „Am scris despre Caragiale. Am scris Luceafărul, asta s-a putut. Sunt puțin adormit”, se scuză.

Cezar a uitat și el acțiunea din „Harap-Alb” și a improvizat. „Am scris despre Harap-Alb, despre relația dintre două personaje din opera respectivă. Mi-am ales relația cu tatăl lui. Am scris că la început relația nu era cine știe ce, că el a plecat să-și caute tatăl împreună cu frații lui. Și apoi n-am mai putut să scriu, că nu mai știam”, spune băiatul.

Recunoaște că a preferat mai mult „să stea pe-afară” decât să învețe, a răsfoit rezumatele în ultima săptămână. Dacă pică, nu se lasă, va mai încerca o dată anul viitor, fiindcă vrea să meargă la Facultatea de Educație Fizică și Sport.

La sesiunea a doua a examenului de bacalaureat participă 39 de mii de elevi, 64% dintre ei care nu au luat notă de trecere în sesiunea din iunie. Mâine vor susține proba la matematică sau istorie, în funcție de profilul din liceu. Rezultatele le vor afla pe 31 august, când vor putea să depună și contestații.

Citeşte şi:

Ce vor talibanii după preluarea puterii. Discursul oficial vs realitatea descrisă de afgani: „Trebuie să pleci capul, dacă vrei să trăiești”

Mărturii dintr-un avion Air India, care a decolat azi din Kabul: „Nu am văzut niciodată oameni atât de disperați să-și părăsească țara”

Imagini șocante: doi oameni au căzut de pe un avion care decola din Kabul. Afganii se agață de roțile aeronavelor, disperați să plece din oraș

PARTENERI - GSP.RO Directoarea circuitului Spa-Francorchamps a fost ucisă de soțul ei. Drama ar fi avut loc la miezul nopţii, în casa familiei

Playtech.ro CE TRAGEDIE pentru Mădălin Ionescu. Anunțul CUTREMURĂTOR

Observatornews.ro Barmaniță de 27 de ani, găsită moartă după ce a fost răpită din fața casei, în SUA. Mariam a apucat să sune la poliție, însă a fost în zadar

HOROSCOP Horoscop 16 august 2021. Capricornii încep o perioadă favorabilă în care vor apărea situații care îi pun în valoare

Știrileprotv.ro Cum se va numi Afganistanul după revenirea talibanilor la putere

Telekomsport FOTO! S-a întors de la Jocurile Olimpice şi a fost desfigurat cu bătaia. Atenţie, imagini şocante

PUBLICITATE Tot ce trebuie să știi despre colecția-capsulă Irina Schrotter x TEX