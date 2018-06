Nea Aurică (68 de ani) e din Dăbuleni și ieri vindea pepeni în Piața Pajura. Este la curent cu tot ce se întâmplă în politică. “Știți ce se întâmplă astăzi în Parlament?” l-am întrebat.

“Normal! Se votează moțiunea de cenzură”, ne-a răspuns omul, ferm. Ne-a spus că, din punctul lui de vedere, actualul Guvern trebuie lăsat să-și termine programul și promisiunile.

Nea Marin Gheorghe (68 de ani), din Grădiștea, județul Ilfov, a intervenit și el în discuție. Se declară nemulțumit de clasa politică. “Suntem dezamăgiți de toate partidele, în general. Salvarea pentru România ar fi să vină niște conducători care să țină cu românii, nu doar totul pentru ei. Avem astfel de conducători, dar nu vor să iasă în față. Le e frică”, a completat nea Marin.

“Doar unul ca Vlad Țepeș ar mai putea pune țara la cale”

Doamna Ana (67 de ani) spune că normal ar fi să avem un guvern de care să fim mândri, nu să ne rușinăm cu el. Ea crede că singura schimbare a țării va veni din partea tinerilor și consideră îndreptățite ieșirile oamenilor în stradă.

“Actuala clasă politică e compromisă. Populația are niște așteptări. Cetățenii își doresc să se întâmple ce s-a promis și de aceea ies în stradă”, ne-a explicat femeia.

“Știu că azi are loc moțiunea de cenzură. Aș vrea să dea jos Guvernul, dar nu cred că moțiunea are șanse să treacă, fiindcă Opoziția e în minoritate. Guvernarea de astăzi e foarte slabă. Nu văd o salvare pentru România. Am vrea să o ducem mai bine, să avem un nivel de trai mai bun. Ei spun că ne-au mărit pensiile, salariile, dar nu ne-au dat nimic. Ne-am săturat de promisiuni”, a spus Elena (69 de ani).

“Doar unul ca Vlad Țepeș ar mai putea să mai pună țara asta la cale, ascultați-mă bine”, strigă cu îndârjire la noi un bărbat, din spatele unei tarabe.

”Niciun Guvern nu a fost bun, toți sunt niște hoți care își dau legi doar pentru ei”

Pentru unii dintre români, moțiunea de cenzură inițiată de partidele din opoziție împotriva Guvernului Dancilă nu reprezintă un subiect de interes.

“Nu știu, nu știu exact despre ce e vorba. Nu știu de ce îl demite, cum se face. Am auzit la televizor, dar mai multe nu știu. Păi și dacă dă jos Guvernul, pe cine pune în loc?! Eu aș vota moțiunea de cenzură, da. Nu îmi place cum e condusă țară. Niciun Guvern nu a fost bun, toți sunt niște hoți care își dau legi doar pentru ei, să le fie lor bine“, a spus un bucureștean, supărat.

Un alt tânăr, nu știa exact ce e cu această moțiune de cenzură, dar știa clar ce ar vota el dacă ar fi în locul parlamentarilor.

“Doar ce am auzit la televizor. Da, eu aș vota să fie demis Guvernul! Sunt nemulțumit că salariile sunt mici, tinerii pleacă în străinătate la muncă, drumurile sunt proaste. Toți sunt niște hoți, nu știu dacă e vreun Guvern bun care să fi fost la putere după 1990“, a spus bărbatul.

CITEȘTE ȘI :