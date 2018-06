Psihologul constănțean Adrian Gemănaru, preşedintele Centrului de Autism “Marea Neagră”, a avut ideea, în 2017, să organizeze un ultramaraton pe plajă pentru a atrage atenția, dar și sponsorizări pentru copiii bolnavi de autism. Așa a luat naștere „Alerg 24h pentru Autism”, un maraton pe plajă, format din echipe. După acest eveniment, autoritățile i-au propus ambițiosului psiholog un proiect.

Art terapie, tobe africane, atelier de olărit și alee senzorială, la Plaja Terapeutică

Inițial, proiectul prevedea doar o rampă de acces și niște cărucioare mobile plutitoare. Ulterior, Adrian Gemănaru a studiat mai în ansamblu ceea ce înseamnă un astfel de proiect, a fost în Statele Unite ale Americii și a văzut un parc terapeutic pentru persoane cu dizabilități. Atunci i-a venit ideea ca plaja specială să se transforme într-un astfel de parc, pentru ca toți cei care vin pe litoral să aibă ocazia să vadă o astfel de plajă terapeutică.

„Mi-am zis că aș putea face chiar un centru psihologic, să îl aduc direct pe plajă, într-un spațiu deschis, cu o mulțime de ateliere frumoase – art terapie, meloterapie, tobe africane, atelier de olărit, alee senzorială, toate lucrurile pe care le facem la interior pe centru, le-am adus direct pe plajă. Evident că după ce statul român s-a afișat, mi-a impus ca peste tot unde pun sigla mea să pun și trei sigle Apele Române Dobrogea Litoral, Administrația Națională Apele Române și Ministerul Apelor și Pădurilor, pentru că 75% din imaginea proiectului le aparține lor. Am acceptat, am zis că o iau ca pe o provocare, până la urmă nu contează imaginea, contează să putem face ceva“, spune psihologul.

Au urmat luni de zile de bătut pe la uși pentru a strânge banii necesari dotării plajei, situată în Constanța, într-o zonă ocolită de agenții economici, când în ianuarie 2018 a primit vestea.

„În 2017, am muncit vreo două luni pe plaja aia, am strâns 15 – 20 de mașini de gunoi, le-am cărat de acolo și am făcut curățenie. Am și creionat-o, am făcut și un proiect de arhitectură special pentru acel sector de plajă, o grămadă de bani cheltuiți, însă în ianuarie Apele Române au zis STOP. M-au chemat și mi-au transmis că, din păcate, nu mai pot pune la dispoziție plaja, din motive financiare, chiar dacă este cuprinsă într-un proiect pe fonduri europene pe cinci ani, chiar dacă nu prezintă interes plaja, chiar dacă propunerea a venit de la ei, nu mai pot asigura sectorul de plajă“, spune Gemănaru.

Psihologul este de părere că problemele au fost pe plan local la Apele Române, deoarece în audiența pe care a avut-o la Administrația Națională a Apelor Române reprezentanții acestei instituții au fost total deschiși, și-au manifestat sprijinul și i-au spus că singura posibilitate este să găsească în Constanța un sector de plajă în condițiile în care ei sunt dispuși să pună bani.

„Inclusiv ministrul apelor la vremea respectivă, Doina Pană, mi-a transmis același lucru. În Constanța nu am înțeles de ce nu s-a vrut“, a spus psihologul.

Când s-a închis o ușă, o alta s-a deschis

Lăsat cu ochii în soare, psihologul a pierdut și o parte din sponsorizări, existând agenți economici care nu au vrut să se asocieze cu o astfel de imagine creată de ABADL. Dar când i s-a închis o ușă, o alta i s-a deschis.

„În luna aprilie, am primit un telefon din partea unui operator de plajă din stațiunea Mamaia, a văzut toată discuția pe internet și mi-a zis că îmi pune la dispoziție sectorul lui de plajă pe anul acesta – aproximativ 2.000 de metri pătrați. A fost din scurt, nu am reușit să mai strângem nici un euro, pentru că toată lumea știa că nu se face, tot ceea ce am făcut este cu banii strânși în 2017“, spune Gemănaru.

Gestul agentului economic se ridică la mai mult de 10.000 de euro, în zona respectivă un metru pătrat de plajă închiriindu-se cu 25 de lei.

După 5-6 mai, când s-a terminat a doua ediție a evenimentului Alerg 24h, Adrian Gemănaru, ajutat de o mână de prieteni, s-a apucat de amenajat plaja, de la răsărit până la apus. Aceasta se află chiar în centrul stațiunii Mamaia, accesul făcându-se de pe terasa faimosului Cazinou.

„Toate lucrurile sunt făcute de noi, asamblate, nu este nimic cumpărat de-a gata. Plaja are 10 sectoare diferite, zone de stimulare a mirosului, zonă tactilă, de stimulare a membrelor superioare, un cort spiritual – meloterapie, terapie prin tobe africane, alee senzorială, scenă de evnimente, pictură pe sticlă pe două panouri cu degete, burete, pensule. Este și o zonă de stimulare auditivă unde, cu ajutorul bețelor de bambus. își pot crea propriile sunete. Am adus din Germania și un ponton mobil plutitor și trebuie să ne sosească și scaunele flotante pentru persoanele cu dizabilități locomotorii“.

În plus, cu ajutorul voluntarilor, vor fi tot felul de ateliere pe plajă, pentru copiii cu nevoi speciale.

Toată investiția se ridică la aproximativ 40.000 de euro, fără să fie pusă la socoteală și munca fizică, voluntară.

Proiectul a fost extrem de bine primit de comunitate, Adrian Gemănaru fiind asaltat cu întrebări, în special despre prețuri, fiind ceva „ciudat“ să nu nevoie să plătești

„Mă așteptam ca reacția să fie pozitivă, dar depășește cu mult așteptările mele. Aproape fiecare mesaj este despre cost, care este costul. Oamenilor le este greu să creadă că accesul pe această plajă este gratuit“, spune, cu uimire și maximă mulțumire, psihologul constănțean.

Plaja este rezervată oricăror persoane cu nevoi speciale, nu doar copiilor cu autism

Optimistul psiholog constănțean spune că orice persoană care are un certificat de handicap poate veni pe această plajă, dar că, în limita locurilor disponibile, la ateliere și în zona de cearceafuri este acceptat orice copil.

“Nu putem sta cu plaja goală și să îi așteptăm doar pe cei cu dizabilități. Nu este împrejmuită, nu are garduri, este liberă și cu siguranță copiii de pe toată plaja vor veni aici“, spune Adrian Gemănaru.

El face totuși un apel la cei care vor ajunge în zona respectivă să înțeleagă că prioritatea o au persoanele cu nevoi speciale.

Pentru anul viitor, Adrian Gemănaru nu are, deocamdată, planuri concrete, deoarece statul român încă se ascunde în spatele promisiunilor și nu este sigur dacă agenții economici și persoanele fizice care au donat pentru amenajarea acestei plaje vor mai avea puterea să-l sprijine și în sezonul viitor.