Rochia neagră, strălucitoare și plină de franjuri, pe care a accesorizat-o cu un medalion simplu, i-a creat Ancăi Țurcașiu un look deosebit. La rândul său, Aurelian Temișan, în vârstă de 52 de ani, a dat dovadă de eleganță, printr-un costum cu cămașă și sacou.

„Eram copil în 1986, aveam 16 ani, nici nu ştiam prea bine pe ce lume mă aflu. Emoţiile erau foarte mari. Mi-a duc amintele momentele pe care le petreceam după festival. Eram pe vremea lui Ceauşescu şi ne ducea domnul Aron, de la Ministerul Culturii, cu un autocar la repetiţii. Pe noi, cei de la interpretare, ne ţinea sub supraveghere, ca într-un fel de cantonament, cu orar şi program. Eram nişte copii, Loredana, eu, Iordăchioaie…

Un lucru interesant este că am prezentat Festivalul Mamaia imediat după Revoluţie, în 1990 şi ediţia de atunci a fost una formidabilă.

Aveam mult mai multă libertate în exprimare şi în ţinute, nu mai eram constrânşi de normele care să ne indice hainele pe care să le purtăm şi chiar machiajul. Atunci au avut loc şi petreceri pe malul mării după serile de festival… A fost o atmosferă extraordinară, ca într-o familie”, povestește Anca Țurcașiu, potrivit TVR.ro.

Anca Țurcașiu a renunțat la carne de mai bine de 20 de ani

După ce în urmă cu 20 de ania renunțat la carne, acum, Anca a decis să nu mai consume lactate, zahăr și fructe.

„Eu la 20 de ani am renunțat să mănânc carne, pentru că m-am născut o persoană căreia nu i-a plăcut carnea, adică eu nu am fost carnivoră de când mă știu.

Mama m-a forțat să mănânc carne toată copilăria, a fost un chin pentru mine și, când am plecat de acasă la 20 de ani, evident că nu am mai mâncat, adică natural nu am. Nu pentru că iubesc animalele sau știi alții cum declară. Iubesc foarte mult animalele, nu am avut o problemă din asta, să nu mănânc carne sau pentru că e sănătos sau e nesănătos”, spunea Anca Țurcașiu, în urmă cu ceva timp.

