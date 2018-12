Orașul din județul Suceava, care a aderat recent la Asociația „Moldova se dezvoltă”- asociație ce își propune dezvoltarea regiunii după modelul Alianța Vestului – este constant în contrast: pe de o parte, blocuri și case vechi, multe cu fațade căzute și cărămidă măcinată, dar cu oameni calzi, pe care-i deosebești de turiști prin mersul apăsat și privirea binevoitoare.

Pe de altă parte, pensiuni noi sau proaspăt renovate, pline de turiști câteva luni pe an, care vin mai ales iarna, la schi.

„Probabil e greu să vezi cât de terminat e orașul ăsta dacă ești turist. Vii, stai câteva zile, te rupi de tot, vezi cât e de liniște și apoi mergi mai departe. Sunt oameni care aduc bani frumoși în oraș, turiști, dar tot la cei bogați se duc”, e de părere Vlad (38 de ani), taximetrist în Vatra Dornei.

Bărbatul, care a lucrat câțiva ani în Germania, spune că nu simte că banii cheltuiți de turiști s-ar întoarce ca investiții în oraș.

Cea mai lungă pârtie din țară nu are instalație nocturnă

Vatra Dornei are patru pârtii de schi. Cea mai căutată este în mijlocul parcului central, unde se află și una pentru începători. Mai sunt pârtiile Veverița, construită în 2011 cu fonduri PHARE, și Dealul Negru, una dintre cele mai lungi din țară, care are 3,2 kilometri, trece pe sub telescaun, dar care nu are instalație nocturnă.

Dar turiștii nu vin doar să schieze. Unii aleg tratamentele balneare, alții vin aici pentru odihnă sau ca să scape de stres. Pentru cei din ultima categorie, cel mai bun „remediu” sunt veverițele din parcul central. Pe toate le cheamă Mariana. E suficient să le strigi pe nume și să lovești două nuci, pentru ca micuțele să apară de unde nu te aștepți.

O altă atracție este telescaunul din Vatra Dornei, care ajunge la 1.300 de metri altitudine, în vârful Dealului Negru, unde se află o cabană veche, cu aceiași proprietari în ultimii zece ani. De anul acesta, însă, peisajul e completat de câteva cabane noi, unde turiștii se pot caza pe timpul verii.

100 de lei, camera cu baie pe hol

În centrul orașului, sunt destule localuri unde poți bea vin fiert, însă puține rămân deschise după miezul nopții. De aceea, birturile de cartier, cu patru mese și trei scaune, sunt adesea pline cu turiști mai îndrăzneți.

În Vatra Dornei, singurele afaceri care cresc de la un an la altul sunt cele hoteliere. În oraș nu se mai construiesc pensiuni, în schimb, pe dealurile din împrejurimi se ridică din ce în ce mai multe unități turistice.

Mariana și Constantin au împlinit anul acesta zece ani de când și-au deschis o pensiune, timp în care au reușit să strângă bani cât să le cumpere ambilor copii apartamente în Cluj, locul spre care, spun ei, „a emigrat” cam tot tineretul din Vatra Dornei. Profesori la bază, proprietarii spun că anul acesta a fost mai profitabil ca oricând, de când se dau vouchere pentru vacanță. Dacă înainte găseai cazare la 70 – 80 de lei, anul acesta sunt și camere cu baia pe hol care costă 100 de lei pe noapte.

Lucrurile merg atât de bine, încât pentru Revelion, Constantin a închiriat toate cele opt camere din vilă încă din august cu 300 de lei pentru sejururi de patru nopți, la fel și de Crăciun, cu 250 de lei.

Citește și:

VIDEO/ Au rămas liceenii doamnei Tamara Buciuceanu-Botez. Actrița a fost sărbătorită pentru 65 de ani de activitate pe scena de la Teatrul Metropolis