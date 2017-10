Sute de tineri din Republica Moldova au venit la facultate la Galați cu gânduri mari pentru viitor în timp ce se acomodează cu viaţa de student din cămin. Sunt peste o sută de „boboci” veniţi de peste Prut cu bagaje grele, dar şi cu planuri mari pentru viitor. Printre aceştia, un tânăr de 19 ani, student în primul an la Drept, este hotărât ca la terminarea facultăţii să revină în țara sa ca să schimbe sistemul legislativ şi să lupte împotriva corupţiei.

Cei din anul I, ajutaţi de colegii lor mai mari din „Clubul Studenţilor Basarabeni şi Bucovineni Ştefan cel Mare”, încep să se familiarizeze cu viaţa de student în România.

În campusul studenţesc Al. I. Cuza din Galaţi vor sta în acest an aproximativ 2.800 de studenţi, iar circa 600 dintre ei au venit de peste Prut, din Republica Moldova, pentru a studia la una dintre facultăţile Universităţii Dunărea de Jos. În jur de o sută dintre tinerii moldoveni iau contact cu viaţa de student pentru prima dată abia acum, fiind în anul I. Au adus cu ei tone de bagaje pe care le-au umplut cu haine, lenjerie de pat, zacuscă sau plăcinte. Iar mâncarea, spune Victor Lanciu, un tânăr de 19 ani, student în anul I la Drept, a reuşit aproape să o termine deja.

„Am venit cu strictul necesar, dar s-au adunat vreo cinci bagaje mari, de vreo 30 de kilograme, am luat vreo cinci borcane de zacuscă, vreo 5 kilograme de plăcinte, dar cred că le-am terminat din prima zi, împreună cu colegii; noi aşa facem. Ne-am acomodat şi deja parcă suntem o familie, parcă ne ştim de ani de zile”, spune tânărul.

La terminarea facultății vrea să se întoarcă acasă și să schimbe sistemul legislativ din R. Moldova

A ales să vină să studieze la o facultate din România pentru că aşa spune că se poate simţi independent, departe de casă, însă gândul lui este să revină în Republica Moldova la terminarea studiilor. Este hotărât şi spune că vrea să schimbe sistemul legislativ din Republica Moldova şi să lupte împotriva corupţiei.

„Am venit la o facultate în România în primul rând ca să duc o viaţă independentă, adică mai departe de părinţi. Am vrut să ies din zona de confort în al doilea rând. În al treilea rând, pentru că voi avea o diplomă de talie europeană, iar în al patrulea rând totuşi nivelul corupţiei aici e mai mic decât în Moldova, ceea ce m-a motivat. La Chişinău, corupţia e mare, la universităţi ai bani, ai diplomă în principiu, dar baza e că am vrut o diplomă europeană. Am ales Facultatea de Drept, pentru început aş vrea să fiu avocat sau judecator, la noi legea e putredă. Eu vreau să mă întorc după studii înapoi, vreau să schimb ceva în sistemul legislativ. Vreau să pun capăt corupţiei. Pe mine m-a marcat romanul Invitaţie la vals, protagonistul, mai exact, e scris de Drumeş. Acum mă simt independent în cămin, mă trezeesc la ce oră vreau, mă distrez cât vreau, dar nu trebuie să uit de ore, sigur. Mi-am făcut mulţi prieteni, în cameră mai stau cu trei persoane care studiază domenii diferite, ceea ce mă ajută să aflu cât mai multe”, mai povestește tânărul.

A ales să studieze în România pentru un viitor mai bun

La rândul ei, Alina Brânca, o tânără de 19 ani, venită tot din Republica Moldova, studentă în anul I la Facultatea de Chimie, spune că a decis să vină să studieze în România pentru un viitor mai bun şi încă se mai gândeşte dacă după terminarea studiilor se va întoarce sau nu acasă.

„Am ales România pentru că îmi doresc un viitor mai bun, mai prosper, pentru că studiile sunt mai calitative. Am venit cu strictul necesar, mi-am luat lucruri personale, la care ţin foarte mult, care să îmi amintească de casă şi care îmi sunt dragi sufletului”, a spus tânăra.

Ea povestește că și-a adus cu ea o jucărie de pluş, un iepuraş, un cadou din partea prietenilor săi. A ales Chimia pentru că îi plac reacţiile chimice, îi place să facă experimente şi îi place domeniul ştiinţei.

„Căminele sunt foarte bune, condiţiile sunt faine. Avem tot ce ne trebuie; nu ne lipseşte nimic. Vorbesc zilnic cu părinţii la telefon, le spun cum îmi petrec timpul, sunt făcute diferite evenimnte pentru noi să nu simţim lipsa de acasă”, mai spune tânăra, care nu ştie dacă se va întoarce în Republica Moldova după studii.

„Bobocii”, ajutaţi de colegii din „Clubul Studenţilor Basarabeni şi Bucovineni Ştefan cel Mare”

„Bobocii” din anul întâi au fost ajutaţi să vină din Republica Moldova la Galaţi de către colegii lor mai mari care fac parte din „Clubul Studenţilor Basarabeni şi Bucovineni Ştefan cel Mare”, iar acum îi ajută să se înscrie la facultăţi şi le oferă toate informaţiile de care au nevoie.

„Efectiv noi am repetat ce au făcut colegii noştri mai mari, de 21 de ani, clubul fiind înfiinţat în 1996. Anul acesta am organizat cursa tradiţională din Chişnău în care am adunat 44 de boboci, care au fost cazaţi provizoriu aici, au fost ajutaţi cu bagajele, şi au fost bagaje între 30 de kilograme la băieți şi de 50 de kilograme la fete. Aveau bagaje grele. Ulterior, au fost organizaţi pe grupe, voluntarii s-au ocupat să îi ajute cu înscrierea la facultate, ulterior întorcându-se la cămine şi fiind cazaţi. Au fost ajutaţi cu sfaturi în ceea ce priveşte Galaţiul, zona facultăţilor etc şi cum ar trebui să acţioneze în continuare”, afirmă Sergiu Bodlev, student în anul al II-lea, preşedintele Clubului Studenţilor Basarabeni şi Bucovineni Ştefan cel Mare.

El mai spune că scopul acestui club, care face parte din Liga Studenţilor din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, este tocmai acela de a-i ajuta pe studenţii basarabeni să se integreze în societatea românească.

„Scopul clubului este de a integra studenţii basarabeni care vin la studii în România în viaţa românească şi în particular în viaţa gălăţeană. Aici ne ajută şi Liga Studenţilor din Galaţi, din care facem şi noi parte, iar activităţile pe care le desfăşurăm au scopul de a crea legături între moldoveni şi români, generic spus şi români, şi de a-i ajuta să depăşească anumite limie si pauperizpri care s-au strâns în traiul lor în Moldova”, a mai spus Sergiu Bodlev.

Anul acesta, la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi vor urma cursuri de licenţă, master şi doctorat circa 11.200 de persoane, dintre care aproximativ 1.600 sunt din Republica Moldova. Circa o mie dintre aceştia studiază la extensia transfrontalieră din Cahul a Universităţii Dunărea de Jos, în timp ce ceilalţi 600 au preferat să vină la Galaţi.