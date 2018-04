Foarte puțini dintre miile de turiști care petrec weekend-uri, vacanțe sau sărbători în cea mai căutată dintre stațiunile de pe Valea Prahovei, la Sinaia, știu că, atunci când se plimbă prin parcul din centrul orașului, pășesc peste un tunel secret care face legătura, pe sub pământ, între Casino Sinaia și Hotelul Palace. Tunelul, care are trei metri înălțime și doi metri lățime, a fost construit acum mai bine de o sută de ani pentru VIP-uri și pentru cei care câștigau la cazinou averi fabuloase. Uitat de vreme, tunelul poate fi încă funcțional, iar autoritățile vor să-l introducă în circuitul turistic.

Pare o mare excentricitate în ziua de azi că construiești pe sub pământ un tunel care să facă legătura între două clădiri. Extravaganța era cu atât mai mare în urmă cu o sută de ani, când mijloacele tehnice erau considerabil limitate față de cele pe care ni le oferă secolul XXI. Și totuși, în Sinaia încă mai există un astfel de tunel, ridicat în urmă cu mai bine de un secol pentru domnițele cochet îmbrăcate și domnii cu portofelul doldora de bani.

Localnicii știu despre minunea construită la 1912 – 1913 pe sub pământ, însă puțini dintre turiști cunosc povestea drumului pe care plecau de la cazinou cei pe care norocul îi blagoslovea cu câte o avere câștigată în câteva ore.

Povestea tunelului subteran din centrul orașului e strâns legată de cea a cazinoului din Sinaia. În prezent centru internațional de conferințe, Casino Sinaia, o adevărată bijuterie arhitectonică, a fost ridicat în doar un an și inaugurat la 21 iulie 1912. La marele eveniment a fost prezent însuși cuplul regal – Regele Carol I și Regina Elisabeta -, alături de o parte din Curtea Regală, dar și de prim-ministrul de la acea vreme, Titu Maiorescu, și de alte personalități, precum Nicoale Iorga.

Deschiderea a fost făcută de marele compozitor George Enescu, iar ”maestrul de ceremonii” a fost Alexandru Davila. Inaugurarea a fost un eveniment plin de fast, încheiat cu un imens foc de artificii. Presa vremii a relatat pe larg despre acest eveniment cât se poate de important al acelor timpuri.

Cum România era punct important pe harta Europei la acea vreme, investitorii erau și ei pe măsură. Acționarii principali erau frații Marcai 17- Edgar, Edmond și Yves – care aveau acțiuni la cazinoul din Nisa, la cel din Monte Carlo, precum și la cazinoul din Constanța.

În timp ce se ridica în centrul orașului Sinaia cazinoul, la câteva zeci de metri distanță se construia un hotel destinat în special celor care mergeau la munte pentru aer tare, dar și pentru senzații tari, și anume să joace la cazinou. Este actualul Hotel Palace, ridicat tot la începutul secolului trecut, în doar șapte luni.

Cum obrazul subțire cu cheltuială se ține, investitorii de la acea vreme au decis să facă ceva nemaivăzut: să le ofere bogaților și celor care câștigau averi la cazinou posibilitatea de a pleca de la sălile de joc pe un drum secret, care să le ofere siguranță deplină și discreția pe care nu puțini dintre ei și-o doreau. Așa a fost construit tunelul dintre cazinou și hotelul ridicat expres pentru clienții acestuia. Drumul subteran are peste 25 de metri lungime, trei metri înălțime și doi metri lățime, astfel încât era cât se poate de confortabil. În plus, era iluminat și încălzit, pentru ca distinsele fețe care aveau ocazia să-l parcurgă să nu aibă nici cel mai mic disconfort. Iar pentru siguranță deplină, pe la jumătatea tunelului a fost construită o gură de aerisire care ducea în parcul din centrul orașului.

Iar acesta nu era singurul privilegiu pentru bogații vremii. Cei cu averi într-adevăr fabuloase puteau să-și joace banii și să-și “provoace” norocul în saloane destinate special lor.

Și nu puțini au fost cei care și-au pierdut averea la casinoul din Sinaia. Primul faliment răsunător cauzat de jocurile de noroc la cazinoul de pe Valea Prahovei a fost la doar două zile de la inaugurarea acestuia.

După sinuciderea fraților Lebelle ca urmare a faptului că și-au pierdut averea la jocurile de noroc, la cazinoul din Sinaia au mai fost situații asemănătoare, însă nu s-a mai scris nimic despre ele.

În perioada comunismului, când cazinoul a fost folosit timp de câțiva ani ca sediu pentru casa de cultură a orașului, tunelul dintre acesta și Hotelul Palace a fost închis. Pentru a nu face noi săpături atunci când au montat rețeaua de termoficare în zonă, comuniștii au folosit tunelul destinat bogătașilor din vremea monarhiei și au tras prin el țevi de încălzire. Timpul și faptul că zeci de ani a fost considerat un canal și-au spus cuvântul; pereții s-au scorojit, iar tunelul este acum nefuncțional.

De mai mulți ani, autoritățile locale au în plan să-l redeschidă și să-l introducă în circuitul turistic. Deschiderea tunelului nu este însă lucru ușor, pentru că sunt câteva piedici.

”Din păcate, tunelul nu aparține în întregime comunității locale, doar jumătate din el, cealaltă jumătate aparține Hotelului Palace. Pentru partea care ține de noi și care ajunge în parc avem în plan, în cadrul proiectului de modernizare a Casinoului, să facem o intrare prin parc, cu un lift care să ducă în acest tunel. El era renumit. Am vrut să obținem o finanțare pe fonduri europene, am înaintat foarte mult cu proiectul, am făcut studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, dar nu am putut să-l depunem din cauză că nu avem voie să avem activitate economică în Casino, iar cazinoul susține activitatea turistică a orașului prin turismul de conferințe”, spune primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea.