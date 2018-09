În timp ce mai toți primarii aruncă bani grei pe serbări câmpenești, Nicolae Braicău și-a regândit strategia și a decis să anuleze „Ziua Comunei” de anul acesta, întrerupând astfel pentru prima oară o tradiție de șase ani.

Primarul spune că a fost o decizie „grea„, dar necesară, ca să poată investi bani în ceva util oamenilor.

Localnicii îl susțin pe edil și spun că petrecerile se duc, dar asfaltul rămâne.

Primarul Nicolae Braicău a anunțat că anul acesta locuitorii Ciorăștiului nu se vor mai bucura de obișnuita petrecere anuală care era programată să aibă loc în primul weekend de după Sfânta Maria Mare și care devenise deja o tradiție.

Edilul spune că a fost o decizie grea, pe care a luat-o după ce a constatat că pentru zilele comunei s-ar fi cheltuit câteva zeci de mii de lei. Bani care, astfel economisiți, vor fi folosiți pentru asfaltarea unui drum, mai exact pentru cofinanțarea unui proiect european.

„A fost o decizie grea, mai ales că ziua comunei era o tradiție la noi, însă am zis să investim banii în ceva ce e util oamenilor, pentru a mai reduce din decalajul existent între drumurile din localitățile rurale și cele de la oraș. Am făcut o economie de 30 – 40.000 de lei. Am zis că întâi să muncim și apoi să ne distrăm, nu invers”, declară primarul comunei.

Întrebat dacă la anul va anula din nou serbarea câmpenească pentru a face alte investiții necesare locuitorilor, primarul a spus că o să vadă asta la anul, în funcție de bugetul de care va dispune comuna.

„E mai necesar asfaltul decât Ziua comunei!”

Oamenii din comună îl susțin cu tărie pe primarul Nicolae Braicău, care a anunțat că se renunță la serbarea câmpenească de anul acesta. Ei spun că nu au nicio problemă și că este mult mai bine așa.

„Face ceva, se cunoaște, e mai necesar asfaltul decât Ziua comunei! Asfaltul rămâne, zilele comunei se duc”, spun localnicii la unison.

Pentru reabilitarea drumurilor din comuna vrânceană Ciorăști se vor cheltui aproximativ 31 de milioane de lei. Cei mai mulți bani vin de la Uniunea Europeană, dar sunt și sume provenite din fonduri guvernamentale. Economia făcută de Primăria Ciorăști prin renunțarea la Ziua Comunei acoperă partea de cofinanțare de la bugetul local.

„E foarte bine așa! Mai întâi investițiile, apoi petrecerile. Petrecerile trec, asfaltul rămâne! Noi îl susținem pe domnul primar în tot ceea ce face”, spune cu tărie nea Vasile.

Valoarea proiectului european este de 940.000 de euro, iar Primăria Ciorăști trebuie să cofinanteze cu 2 la sută. Suma ecomosită prin anularea Zilei comunei este de 30-40.000 de lei, care va fi direcționată către această cofinanțare.

Proiectul prevede asfaltarea a 6, 5 kilometri de drumuri comunale.

Are și alte proiecte importante pentru comună

Anul 2018 este un an în care autoritățile locale lucrează la mai multe proiecte importante și la care trebuie să contribuie cu fonduri din bugetul local.

„Ne concentrăm pe investițiile la care lucrăm. Pe lângă proiectul de asfaltare, lucrăm la reabilitarea dispensarului. Am achiziționat o stație de asfalt și alte utilaje necesare pentru lucrările la infrastructură. Sunt investiții la care trebuie să contribuim și noi cu fonduri din bugetul local”, mai spune primarul Nicolae Braicău.

Comuna mai are în proiect construirea unei clădiri care să adăpostească autospeciala pentru stingerea incendiilor și alte echipamente ale pompierilor din Ciorăști, dar și un centru social destinat bătrânilor din comună, precum și achiziționarea unei centrale termice pe gaz și amenajarea unor spații verzi și a unui loc de joacă pentru copii.

Primăria Ciorăști a cheltuit cei mai mulți bani pe investiții.