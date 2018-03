Avem o țară frumoasă, dar nu știm să ne bucurăm de tot ce ne-a lăsat mama natură sau bunul Dumnezeu pe plaiurile mioritice. Se știe asta de zeci de ani. Exemplele că așa este apar însă zi de zi și nu încetează să-i mâhnească pe cei care văd cum în alte locuri se poate, dar la noi nu prea. Un exemplu în acest sens este ceea ce întâmplă la Slănic, în județul Prahova. În timp ce liftul de la Salina Slănic este stricat de aproape patru ani și nimeni nu pare să se grăbească să-l repare, la câteva sute de metri de salină Muzeul Sării suplinește lipsurile din viața reală cu un spectaculos tur virtual prin ceea ce înseamnă exploatarea sării.

Teoretic, micuțul oraș prahovean Slănic are toate motivele să se dezvolte ca stațiune turistică. Salina din oraș, amenajată la mai bine de 200 de metri sub pământ, poate fi mină de aur pentru oraș, dar și pentru administratorul acesteia, Salrom, companie aflată în subordinea Ministerului Economiei.

Din păcate, nu e așa. În ultimele aproape trei decenii, Slănicul, care altădată atrăgea puhoi de lume venită să viziteze salina, a apărut mai mult în declarațiile politicienilor care au trecut pe acolo din când în când decât în planurile concrete ale administrației centrale sau județene. Iar în aceste condiții, prahovenii văd cum la salina de la Praid se organizează evenimente unul mai inedit decât altul, văd cum turiștii străini sunt fascinați de Praid, iar despre Slănic se vorbește tot mai rar și, cel mai adesea, nu tocmai de bine.

Nici nu e de mirare că se întâmplă așa, având în vedere că la Slănic investițiile care să-i atragă pe turiști sunt mirobolante, dar lipsesc cu desăvârșire.

Spre exemplu, liful cu care turiștii ar trebui să coboare la 207 metri sub nivelul solului s-a stricat din 6 august 2014. Iar atunci a fost cu cântec: liftul vechi de mai bine de șapte decenii s-a prăbușit în timp ce în el se aflau mai mulți oameni decât capacitatea ascensorului, după cum spuneau la acea vreme echipajele de intervenție. După incident, salina a fost amendată de Protecția Consumatorilor cu 50.000 de lei pe motiv că nu a respectat toate condiţiile tehnice privind funcţionarea instalaţiei.

De atunci, ascensorul a rămas stricat. Accesul celor care se încăpățânează să meargă la salină pentru a respira aerul care face bine plămânilor se face cu microbuze ce ajung în salină prin tunelurile minei de exploatare. Problema este că în cele mai multe dintre cazuri traseul este unul care dă fiori: tunelurile înguste care coboară sub pământ îi fac pe mulți să se întrebe dacă au luat decizia bună și dacă sunt în siguranță. Și nu puțini sunt cei care se plâng de aerul irespirabil pe care sunt nevoiți să-l respire până ajung la destinație. Asta pentru că noxele emanate de microbuze rămân în tuneluri și sunt respirate de către turiștii care coboară sub pământ.

Deși lista neplăcerilor pentru turiști este de luat în seamă, conducerea Salrom nu ia în calcul montarea unui nou ascensor pentru dezvoltarea activității turistice în mina de vizitare.

”Nu am rezolvat nimic de atunci, exact ce știați la vremea respectivă (în anul 2014 – n.r.), aceeași situație e și în momentul de față. Nu s-a reușit achiziționarea unui lift modern, pentru că acea instalație nu a fost proiectată pentru a transporta turiști, ci a fost proiectată pentru a transporta sare și minerii, or pentru că din 1970 până în anul 2014 au fost transportați turiști, nu a fost tocmai în regulă. Noi am dori să montăm acolo niște lifturi care să fie în regulă din punctul ăsta de vedere, adică să poată fi realizate pentru transport turiști, de la copii până la un bătrân de 90 de ani”, spune directorul salinei de la Slănic, Anghel Belea.