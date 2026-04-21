„O etapă cu adevărat istorică”

Relațiile dintre cele două state, ambele supuse unor sancțiuni aspre, s-au intensificat pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Moscova și Phenianul aprofundându-și legăturile economice, politice, culturale și militare, relatează AFP.

Coreea de Sud a avertizat săptămâna trecută că sprijinul chinez și rus contribuie la redresarea economiei nord-coreene, care s-a luptat ani de zile cu sancțiuni internaționale drastice, cu o izolare internațională aproape completă și cu investiții militare masive.

Ministerul de Externe de la Moscova a declarat că deschiderea podului va „deveni o etapă cu adevărat istorică în relațiile ruso-coreene. Semnificația sa depășește cu mult o simplă sarcină de inginerie”.

Podul, care traversează râul Tumen ce marchează frontiera dintre cele două țări, va putea procesa până la 300 de vehicule și 2.850 de persoane pe zi, a anunțat Ministerul Transporturilor din Rusia.

Phenianul a trimis mii de soldați pe front, împotriva Ucrainei

Rusia și Coreea de Nord au semnat un tratat de apărare în 2024, care prevede sprijin militar în cazul în care oricare dintre cele două țări ar fi atacată.

În acel an, Phenianul a trimis mii de soldați în Rusia pentru a sprijini războiul acesteia împotriva Ucrainei. Aceștia au fost desfășurați în regiunea vestică Kursk pentru a ajuta la respingerea unei contraofensive de câteva luni a trupelor Kievului.

Mai mulți oficiali ruși de rang înalt au vizitat recent Coreea de Nord, inclusiv ministrul de Interne, care se află în prezent în țară.

Ministerul de Externe al Rusiei a declarat că podul va ajuta la „dezvoltarea schimburilor comerciale, economice și umanitare” între Orientul Îndepărtat al Rusiei și Coreea de Nord.

Economia Coreei de Nord, ținută la secret

Coreea de Nord nu publică date oficiale cu privire la dimensiunea economiei sale.

Produsul său intern brut a fost echivalentul a aproximativ 30 de miliarde de dolari în 2024, conform estimărilor oficiale ale Seulului — o fracțiune infimă din economia Coreei de Sud, una dintre cele mai dezvoltate din lume.

Coreea de Nord se confruntă de mult timp cu penurii. O foamete la mijlocul anilor ’90 a ucis sute de mii de oameni, iar rapoartele indică faptul că pandemia de Covid-19 a împins, de asemenea, multe persoane într-o stare de foame extremă.

