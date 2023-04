„O, Doamne, el este unchiul meu!”. Reportera Sky News își găsește întâmplător ruda printre refugiații din Sudan

Înregistrarea video distribuită de Sky au arătat-o ​​pe Elbagir observându-și ruda în timpul transmisiei în direct de la Baza Navală King Faisal din Jeddah.

Reportera era în căutarea unei persoane pe care să o intervieveze, când, dintr-o dată, a exclamat: „O, Doamne, acesta este unchiul meu”.

Ea s-a grăbit spre bărbat și s-au îmbrățișat, având lacrimi în ochi. Mohsin a spus că situația era prea tensionată și nu a putut anunța că plecă din țară. A fost prea obosit pentru a vorbi în fața camerei.

'I didn't know that you came here.'



