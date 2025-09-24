„Republica Moldova este în campanie electorală. Federaţia Rusă tot este în campanie electorală. Doar că noi facem campanie electorală la noi în ţară, iar Federaţia Rusă vrea să facă campanie electorală nu la ea acasă, dar în ţara noastră. Scopul este să preia puterea la Chişinău, încălcând voinţa suverană a moldovenilor”, a transmis Recean.

„Cunoaştem schemele Kremlinului – instituţiile statului le combat permanent, una câte una. În 2023 şi 2024 – prin votul cinstit al cetăţenilor – am oprit această tentativă de capturare a Republicii Moldova”, a adăugat el.

Recean a adăugat că Rusia cheltuie bani mulți ca „să implice şi mai mulţi oameni şi să influenţeze şi mai mult alegerile noastre”, iar ca metode a dat câteva exemple: membri din grupări criminale care vor face haos pe străzi, plan de corupere electorală al reţele fugarului Ilan Şor, atacurile cibernetice și propaganda exercitată pe rețelele sociale.

„Este un asediu asupra ţării noastre. Vin cu un îndemn către toţi moldovenii, de acasă sau din ţările europene – nu putem schimba ce face Rusia, dar putem schimba ce facem noi, ca popor. Să transformăm îngrijorarea în mobilizare şi acţiuni chibzuite. Să ripostăm prin a le împiedica schemele. Dacă vedeţi o provocare la secţia de vot sau în sat, dacă ştiţi despre un caz de vânzare a votului, sesizaţi poliţia”, a transmis Dorin Recean.

El le-a cerut lui Igor Dodon, Ion Ceban, Mark Tkaciuk şi Irina Vlah să se disocieze de „gruparea criminală, de cumpărarea voturilor, de influenţa malignă a Kremlinului” pentru că altfel „confirmaţi că sunteţi beneficiarii direcţi ai corupţiei electorale finanţate de Kremlin prin Şor”.

Aproximativ 3 milioane de cetățeni din Republica Moldova sunt așteptați la urne duminică, 28 septembrie, pentru a vota la alegerile parlamentare, acesta fiind al 12-lea scrutin legislativ de la obținerea independenței față de Uniunea Sovietică, în 1991.

