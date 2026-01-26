Ce înseamnă soft power?

Soft power se referă la capacitatea unui stat de a influența alte țări prin atractivitate și persuasiune, fără a recurge la forță sau constrângere. Acest tip de influență este construit prin cultură, relații economice și diplomație, contribuind la o reputație internațională pozitivă, atragerea de investiții, turism și talente.

Raportul Brand Finance analizează 55 de factori, inclusiv media, tehnologie, educație, cultură și valori sociale, pe baza opiniilor a peste 150.000 de respondenți din peste 100 de țări.

România a urcat 26 de locuri la „generozitate”. Poziție de vârf la „credibilitatea națională”

România a înregistrat îmbunătățiri semnificative în mai multe domenii esențiale. În categoria „generozitate”, țara a urcat 26 de locuri, iar în ceea ce privește „credibilitatea națională” a avansat 21 de poziții, apropiindu-se de partea superioară a clasamentului mediu. De asemenea, s-a remarcat o urcare de 17 locuri în sectorul media și comunicare, unde credibilitatea și influența globală a presei românești au fost mai bine apreciate.

România a înregistrat progrese și în domeniul tehnologic și al inovației, precum și în percepția asupra dezvoltării științifice și educației. Aceste îmbunătățiri contribuie la creșterea vizibilității și atractivității internaționale a țării.

Domeniile în care România a pierdut teren

Toleranța și incluziunea au înregistrat un declin de 22 de poziții, plasând țara pe locul 63. De asemenea, atractivitatea stilului de viață a scăzut cu 12 locuri, iar poziția sa în privința statului de drept și a drepturilor omului a coborât pe locul 52. În ceea ce privește turismul, deși atractivitatea generală a scăzut ușor, indicatorii legați de patrimoniul cultural au înregistrat o îmbunătățire.

Ungaria, în scădere față de România

În timp ce România urcă în clasament, Ungaria, cu un scor de 41,3 puncte, rămâne pe locul 48, dar a coborât cu o poziție față de 2025. Diferențele majore dintre cele două țări se observă în domenii precum guvernanța, viitorul sustenabil și educația. De exemplu, Ungaria a pierdut 14 poziții în categoria „viitor sustenabil”, ajungând pe locul 54, iar în educație și știință a coborât pe locul 47.

Președintele american Donald Trump, 79 de ani, a publicat o fotografie cu el, secretarul său de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance, în care plantează un steag pe teritoriul groenlandez. Foto: AI

SUA și China: liderii globali. „Efectul Trump” trage America în jos

Statele Unite conduc în continuare clasamentul global cu 74,9 puncte, dar înregistrează scăderi considerabile în mai multe categorii, influențate de așa-numitul „efect Trump”. În schimb, China urcă încet, dar sigur, având un punctaj de 73,4, reducând distanța față de SUA la mai puțin de 1,5 puncte. Strategia Chinei se axează pe investiții, inovație și prezență culturală globală.

Raportul realizat de Brand Finance subliniază importanța unei strategii coerente pentru consolidarea soft power-ului, subliniind că România face progrese, dar mai are pași de parcurs pentru a-și îmbunătăți poziția internațională. Cu o mai mare atenție acordată incluziunii și statului de drept, România poate deveni un jucător mai influent pe scena globală.

