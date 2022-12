Restaurantul din Viena al lui Mandachi se închide. Angajații acuză că nu sunt plătiți pe noiembrie. „Asta e legea, o să-și recupereze banii”. Subit, firma a trimis o propunere de publicitate la Libertatea

Oamenii își vor primi banii la milimetru într-o perioadă de 3 săptămâni. Așa ne-a spus avocatul. Gabriel Melniciuc, managerul general Spartan:

Pe 20 decembrie 2021, Restaurantul Spartan a deschis un sediu în Viena, Austria. Locația a fost mall-ul Donauzentrum Westfield, în nord vestul orașului, aproape de Dunăre.

Angajații spun că intenția a fost cea a unui local cu specific românesc, de aceea și angajații au fost aleși din rândul românilor stabiliți în Austria, însă afacerea n-a funcționat. La rândul lor, liderii afacerii Spartan au spus pentru ziar că ”ne-am izbit de ostilitatea austriecilor”. Cum s-a ajuns aici?

Prima încercare a lui Spartan în afara granițelor

Spartan are 79 de restaurante proprii și în franciză, deschise în Capitală și în 44 de localități din țară. Cel din Austria a fost primul deschis în afara granițelor țării. Lanțul a fost fondat de omul de afaceri Ștefan Mandachi.

Mandachi a promovat inaugurarea afacerii din Viena. De afacere s-au ocupat, susțin înregistrări aflate în posesia ziarului, oameni desemnați, Mandachi neavând nici o implicare directă.

Pe firma Spartan Franchise GmbH, unic acționar este Alex Golea, unul dintre managerii lui Mandachi. Cel care ținea legătura directă cu oamenii e indicat Paul Neacșu, alt apropiat al omului de afaceri.

Angajați: Ore lungi de muncă

Un angajat al restaurantului, sub protecția anonimatului, povestește pentru Libertatea cum de la început, modul în care a funcționat restaurantul i-a nemulțumit, de la orele de muncă la condiții.

Din luna august, personalul a fost înjumătățit și-au mai rămas angajați doar nouă români.

Orele muncite s-au transformat din nou în mai multe decât este legal în Austria, mai spun angajații. Dar oamenii au continuat să rămână acolo spunându-și că astfel au un job și, în plus, „fac ceva pentru România”.

„Am discutat personal cu firma de contabilitate din Austria, care se ocupa și de partea de HR, și ne-a confirmat că li s-au plătit toate drepturile. Au avut și ore suplimentare, dar orele suplimentare s-au plătit cu spor. Dacă au lucrat ore suplimentare și au fost înregistrate, n-aveau cum să încalce legea. E o firmă austriacă reputată care a urmărit aspectul acesta”, a explicat, pentru Libertatea, managerul Spartan, Gabriel Melniciuc.

Cioatele

Angajații spun că existau probleme și la prepararea alimentelor.

„Cei din România mă obligau să pun cioate, însemnând carnea pe care nu o terminăm în prima zi. O băgăm în congelator și o puneam a doua zi din nou. Erau dăți în care puneam aceeași carne și trei zile la rând. I-am anunțat că așa ceva nu există în Austria”, susține un angajat.

Răspunsul lor a fost „dacă nu o punem, pierdem banii, e business!“

„Pot să vă spun că noi am supravegheat locația video, iar departamentul de control al calității ne-ar fi semnalat dacă sunt abateri. Nici clienții n-au avut reclamații. E prima oară când aud”, a spus Melniciuc, într-o conversație cu Libertatea.

Paul Neacșu l-a completat: „Bucățile de carne erau de 10-20 de kilograme tocmai pentru a nu rămâne de pe o zi pe alta”.

Carnea găsită de angajați pe jos după ce tirurile au golit magazinul Spartan din Viena



Concediul de renovare

La începutul lunii noiembrie 2022, la aproape un an de la deschidere, angajații au fost anunțați să își ia concediu de odihnă, pentru că se dorește renovarea locației. Ei susțin că același lucru li s-a spus și patronilor mall-ului Donauzentrum Westfield, în care era amplasat restaurantul.

Libertatea l-a contactat pe directorul tehnic Martin Schuch, însă acesta a cerut întrebări pe un e-mail și nu a răspuns până la publicare.

„Dar pe data de 10 Noiembrie au venit trei tiruri în care a fost încărcat tot ce a însemnat restaurantul Spartan din Viena: friteuze, rotisoare, cuptoare, frigidere. În urmă au rămas doar niște pungi de carne și cartofi, lăsate să se strice în spațiul gol”, povestesc angajații.

Restaurantul Spartan din Viena, în proces de renovare, în noiembrie 2022

„S-au băgat peste jumătate de milion de euro”

„Pe data de 13, am fost anunțați telefonic de către Paul Neacșu, șeful nostru, că restaurantul se va închide, că a avut un meeting pe data de 12 cu Strong MND și că nu mai bagă bani în locație”, mai spun angajații.

Strong MND e denumirea companiei sub care funcționează lanțul Spartan al lui Mandachi.

Într-o înregistrare făcută de angajați, Neacșu afirmă următoarele:

„În businessul din Viena s-au băgat peste jumătate de milion de euro, și au decis să nu mai investească bani (n.r. proprietarii)”

„Dacă nu mai avem finanțare din România, din păcate, nu putem susține businessul din Viena. Am vorbit cu avocatul din Viena și o să declarăm falimentul în Viena”

La întrebarea „Nu știu dacă, de-al 14-lea salariu nu mai e vorba, mai putem spera la salariul pe noiembrie?”, răspunde „nu, că nu am de unde, dacă nu îmi dau bani din România”

Neacșu recunoaște și că le-a zis angajaților de renovare. „Doi la mână, neavând banii din România, n-o să am bani nici să renovez, deci nici n-o să mai deschidem locația”, a spus el.

Într-un dialog cu Libertatea, Neacșu a explicat intervenția sa: „În acel moment, cu ultimii bani, s-au plătit drepturi bănești deși recomandarea contabilității din Austria era să nu se facă asta, pentru că angajații oricum aveau să își recupereze banii”.

„Ne-a lăsat fără bani”

Angajații au depus mai multe plângeri la Inspectoratul Muncii din Viena și speră să își primească banii. ”Noi, angajații mai trebuie să primim mai multe sume de bani, după cum urmează:

salariul pe Noiembrie

salariul pe decembrie

salariu dublu (în Austria se plătește al 13-lea și al 14-lea salariu – n.r. )

banii de concediu”.

„Ne-a lăsat fără loc de muncă și fără bani”, conchide un angajat situația în care a rămas în prag de sărbători. Ei afirmă că au făcut deja plângeri către autoritățile austriece în care își cer banii.

Libertatea l-a sunat pe cel indicat drept șef de angajați, Paul Neacșu. Joi seară, în jurul orei 16:00, după ce a auzit o primă întrebare a reporterului ziarului, acesta s-a scuzat, spunând că urmează să intre într-un call.

”Am întâmpinat ostilitate din partea centrului comercial”

Sunat vineri dimineață, Paul Neacșu a explicat că el este angajat al unei firme de consultanță care ajută Spartan și că a fost însoțit la discuție de managerul lanțului, Gabriel Melniciuc. Melniciuc a fost cel care a răspuns majorității întrebărilor.

– Aș vrea să discutăm, vă rugăm, mai întâi, despre închidere.

– Cum am aflat noi lucrurile: am fost personal în Viena după solicitarea francizatului nostru de a solicita insolvența, m-am deplasat personal acolo și am discutat cu angajații. Reprezintă o prioritate pentru noi și încercăm să facem cât ne permite cadrul legal.

– Înțelegem că în octombrie angajaților li s-a transmis că se va renova.

– Încă din septembrie eram în discuții cu centrul comercial și am solicitat o repoziționare a brandului nostru acolo. O renovare, sprijin financiar, adică o reducere a chiriei. Plus renovare pentru a avea o imagine mai bună.

– Iar angajații au intrat în concediu.

– Din ce am înțeles noi, franciza le-a dat concediu doar o săptămână, la începutul lui noiembrie. Fix când se pregătea de renovare.

– Angajații susțin că, la întoarcerea din concediu, și-au dat seama că nu mai e vorba de renovare, ci închidere, încărcare în TIR-uri…

– Planul a fost să renoveze. Francizatul ne-a solicitat și nouă planul să renoveze. L-am aprobat. S-a discutat cu mall-ul, dar lucrurile au funcționat destul de greu. Am întâmpinat rezistență, aș putea să spun și ostilitate din partea centrului comercial. Ceea ce mă surprinde în contextul inflației impresionante din ultimul an de zile, plus poziția economică. Creșteri de prețuri, războiul din Ucraina…

– În ce sens ostilitate?

– Răspunsurile veneau târziu, la diferență de 2-3 săptămâni. Nu înțelegeau punctul nostru de vedere, care cunoșteam brandul. Încercam să sprijinim francizatul nostru. De fiecare dată răspunsurile erau că nu putem vorbi acum, revenim peste o săptămână și reveneau peste două săptămâni, că nu e o idee bună, deși știau situația. Tergiversau.

„Angajații și-au recuperat mai bine de jumătate din bani, vor recupera tot”

– Cum s-a luat decizia închiderii?

– Avocatul francizatului și firma de contabilitate, când au fost informați de renovare, l-au consiliat și i-au spus că e momentul să se gândească la insolvență, pentru că erau mari pierderi acolo. Asta presupune desemnarea unui manager de insolvență care va lua o decizie. Dacă va funcționa sau e lichidată. Dar de-aici e strict decizia unui tribunal austriac, iar francizatul nu mai are acces la firmă. Angajații au fost anunțați primii de decizie.

– Când au fost anunțați angajații?

– Decizia a fost luată într-un weekend, ei au fost anunțați luni sau marți într-un call. De domnul Neacșu, da.

– Când domnul Neacșu le zice că nu mai vin bani din țară și nu pot fi plătite salariile.

– Nu știu ce au înțeles ei. Din România a fost susținută investiția inițială pentru dezvoltarea brandului. Însă în momentul în care societatea de acolo apelează la insolvență, nu mai avem cadru juridic din punct de vedere contractual să-i susținem. În ceea ce privește dreptul salariul, știu că au fost asigurați că își vor primi toți banii. Au primit o mare parte din bani. Inclusiv salariul pe noiembrie, zile de concediu rămase neefectuate, cotă parte din al 14-lea salariu. În vară, ei și-au primit al 13-lea salariu chiar dacă firma mergea în pierdere.

– Câți bani și-au recuperat până acum?

– Ne interesează oamenii și brandul Spartan. Am fost asigurați de contabilitate și avocați, plus consultanți, că oamenii își vor primi banii la milimetru într-o perioadă de 3 săptămâni. Așa ne-a spus avocatul. Ei au primit deja o parte din bani, mai mult de jumătate din drepturile lor aferente întregului contract.

