Restricții de trafic pe DN1

Circulația va fi reorganizată pe două benzi pe sens, cu repoziționarea parapetului median. Pentru sensul București-Ploiești, o parte din trafic va fi redirecționată prin Otopeni.

Între orele 23.00-05.00, vor exista restricții suplimentare pe banda 3 spre București pentru lucrări la parapetul axial.

Accesul pietonal va fi asigurat prin trasee provizorii, iar accesul auto către strada 23 August din DN1 va fi închis. Observatorul Prahovean menționează că circulația dinspre această stradă către DN1 va fi suspendată.

Pentru sensul București – Ploiești, o parte din trafic se va putea desfășura prin rețeaua stradală a orașului Otopeni, pe ruta: DN1 (km 13+750) – str. Polonă – str. Floare de Cais – str. Argeș – str. Traian – str. Oituz – DN1 (km 14+650).

Astfel, pentru a ajunge în Tunari, șoferii pot folosi ruta DN1 – str. Oituz – str. Floare de Cais – str. 23 August. Din interiorul Otopeniului către DN1, se recomandă str. Floare de Cais – str. Polonă sau str. Traian – str. Oituz/str. Mărășești.

Restricțiile sunt implementate conform Avizului CNAIR și al Poliției Rutiere nr. 551907/S4/DB din 19.06.2025, respectând Ordinul MI-MT nr. 1112/2000. Semnalizarea rutieră temporară va urma un plan aprobat de autorități.

Proiectul Magistralei 6 de metrou

Această nouă linie de metrou va conecta Gara de Nord cu Aeroportul Otopeni pe un traseu de 14,2 km.

Vor fi construite 12 stații, incluzând Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa și Aeroportul Băneasa.

