Mai multe străzi din oraș vor fi afectate, iar șoferii din Timișoara sunt sfătuiți să găsească rute alternative pentru a evita blocajele.

Conform deciziei Comisiei de Circulație, între 4 mai și 12 iunie, circulația va fi restricționată pe străzile Cernăuți și Busuioc, în cadrul proiectului „Rețele edilitare – Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale cu presiune redusă, prin pozare subterană”.

Tot pentru înlocuirea conductelor de gaz, traficul va fi restricționat pe strada Vlădeasa și strada Intrarea Martir Ianoș Paris între 7 și 30 mai, iar pe strada Sfântul Nicolae între 11 mai și 10 iulie.

Pe străzile Mareșal Constantin Prezan și Venus din Timișoara, restricțiile sunt valabile din 4 până pe 18 mai, pentru aducerea la nivel a capacelor de cămine.

În plus, în zilele de 4 și 5 mai, între orele 08:00 și 18:00, prima bandă de pe bulevardul Constantin Brâncoveanu (numerele 112–114) va fi închisă pentru lucrări la o grădiniță.

Între 6 și 29 mai, vor fi afectate strada Alexandru Odobescu, bulevardul Constantin Brâncoveanu și strada Corbului, în contextul proiectului Sectorizarea rețelei de distribuție a apei potabile din Municipiul Timișoara.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE