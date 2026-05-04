Cu clima sa superbă, plajele lungi la Mediterană și viața de noapte vibrantă, Benidorm este o destinație populară. Populația orașului este de aproximativ 75.000 de locuitori, dar poate crește până la 400.000 în timpul lunilor de vară

Un turist britanic a dezvăluit prețul unui prânz servit într-un restaurant popular din stațiunea Benidorm, Spania.

Harry Tokky, un utilizator activ pe TikTok, a publicat un videoclip în care povestește despre experiența sa culinară la localul Uncle Ron’s, atrăgând atenția urmăritorilor săi.

„Astăzi sunt la Uncle Ron’s, faimos pentru berea sa la doar 1 euro și, probabil, pentru cel mai ieftin prânz de duminică din Benidorm. Ce mai așteptăm? Hai să vedem ce ne oferă această masă de prânz”, a spus Harry în videoclipul său.

Acesta a comandat un meniu complet care includea friptură de pui, garnitură (cartofi prăjiți) și desert, toate pentru prețul de doar 12 euro.

„Vi se pare ieftin? Mie, da!”, a scris el, în descrierea clipului. Când mâncarea a fost adusă la masă, Harry nu și-a ascuns entuziasmul.

El a lăudat porția generoasă: „Nu-mi vine să cred că toate astea costă doar 12 euro. Nu cred că găsești ceva mai bun în altă parte”.

Videoclipul său a strâns numeroase reacții, mulți utilizatori fiind uimiți de prețul mic. Un comentariu spune: «Am fost și eu duminica trecută. A fost absolut delicios. 12 euro pentru un prânz și desert.» Altă persoană a adăugat: «13 euro cu o bere – Super afacere!» Restaurantul Uncle Ron's este situat pe Calle Londres, în partea nouă a orașului Benidorm, și este bine cunoscut pentru mesele sale de tip pub la prețuri accesibile. Printre atracțiile localului se numără muzica live, atmosfera relaxată și băuturile la prețuri prietenoase. De-a lungul anilor, prețul de 12 euro pentru un meniu complet a făcut ca Uncle Ron's să devină un loc preferat de turiștii care vor să se bucure de mâncare bună fără să cheltuiască o avere.

