Sâmbătă, în intervalul orar 14,00-16,00, se va organiza un marş pe motociclete pe următorul traseu: Şos. Bucureşti-Ploieşti – Piaţa Presei Libere (pe deasupra pasajului) – Arcul de Triumf – Bd. Constantin Prezan – Piaţa Charles de Gaulle – Calea Dorobanţilor – Ştefan cel Mare – Piaţa Obor – Şos. Colentina – Şos. Fundeni – punct final Aleea Tibiscum.

Deplasarea participanţilor pe traseul menţionat se va face pe banda I de circulaţie, cu respectarea normelor rutiere în vigoare.

Duminică se va desfăşura maratonul de ciclism cross country „Prima Evadare”, după următorul program:

-între orele 08,00 – 10,00, adunarea participanţilor în parcarea din faţa Clubului de Echitaţie Felix Ţopescu – Academia de Poliţie;

– între orele 10,00 – 21,00, maratonul de ciclism cross country, pe următorul traseu: Aleea Privighetorilor – Str. Vadul Moldovei – Pădurea Băneasa – Aleea Padina – Pădurea Tunari – prin spatele Aeroportului Otopeni – Moara Vlăsiei – Pădurea Vlădiceasca – Baloteşti – Snagov – Complex Astoria.

Pentru buna desfăşurarea a evenimentului, traficul rutier va fi restricţionat între orele 10,00 – 10,10, pe Aleea Privighetorilor, între orele 10,00 – 10,30, pe Str. Vadul Moldovei şi pe Aleea Padina şi între orele 10,00 – 11,00, pe Aleea Teişani.

De asemenea, în București se va organiza și evenimentul cultural „Femei pe Mătăsari”, care aduce concerte, prezentări de modă şi spectacole de teatru, expoziţii şi ateliere de lucru.

De vineri, ora 19:00, până duminică, ora 23:00, se va restricţiona traficul rutier pe Str. Mătăsari, segmentul cuprins între Str. Matei Voievod şi Bd. Pache Protopopescu, precum şi pe străzile ce acced către Str. Mătăsari, în acest tronson.

Recomandări Sârbu vs Teszari. Când doi moguli se ceartă, ne mai amintim și noi niște adevăruri

„Străzi deschise” cu restricții rutiere până pe 16 octombrie

În plus, traficul rutier va fi restricţionat şi în zona Calea Victoriei, Şoseaua Kiseleff, unde se are loc acţiunea „Străzi Deschise – Bucureşti, Promenadă Urbană”, organizată de Primăria Municipiul Bucureşti – Centrul de Proiecte Culturale ARCUB. De altfel, acest eveniment are loc în toate zilele de sâmbătă şi duminică, în perioada 30 aprilie -16 octombrie.

Zona de desfăşurare este: Şos. Kiseleff, segmentul cuprins între Str. Arh. Ion Mincu şi Str. Monetăriei, fără afectarea traficului rutier în intersecţie, în zilele de 29 mai, 18-19 iunie, 02-03 iulie, 16-17 iulie, 30-31 iulie, 06-07 august, 13-14 august, 03-04 septembrie, 01-02 octombrie, 08-09 octombrie, în perioada sâmbătă, orele 09, 00 – duminică, orele 22,00.

Pe durata restricţiilor instituite se va permite traversarea pe Calea Victoriei, Str. Sevastopol, Str. Gheorghe Manu, Bd. Dacia, Str. George Enescu, Str. Ştirbei Vodă, Str. Ion Câmpineanu şi Bd. Regina Elisabeta.

Recomandări Corespondență de la Cannes: E moral să ucizi civili în război? Documentarul ucraineanului Serghei Loznița ne arată cât de puțin învățăm din istorie

Poliţiştii recomandă rute alternative precum:

– Sos. Kiseleff – Arcul de Triumf – Bd. Constantin Prezan – Piaţa Charles de Gaulle – Bd. Aviatorilor – Piaţa Victoriei – Bd. Lascăr Catargiu – Piaţa Romană – Bd. Magheru – Bd. Nicolae Bălcescu – Piaţa Universităţii – Bd. I.C. Brătianu – Piaţa Unirii – Splaiul Independenţei;

– Şos. Kiseleff – Arcul de Triumf – Str. Alexandru Constantinescu – Bd. Ion Mihalache – Str. Buzeşti – Str. Berzei.

„Simfonia apelor” și „The Color Run 2022” redirecționează traficul din Capitală

Restricţii rutiere vor fi aplicate, în weekend, şi în zona Piaţa Unirii unde, în perioada 14 mai – 02 octombrie, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, va avea loc evenimentul cultural „Simfonia Apei”, la fântânile arteziene.

În perioada menţionată, între orele 19,30-23,00, se va restricţiona traficul rutier, gradual, în funcţie de numărul de persoane, pe Bd. Unirii, segmentul cuprins între Bd. Dimitrie Cantemir şi Splaiul Independenţei (zona fântâni).

Poliţiştii recomandă rutele ocolitoare:

– Spl. Independenţei – Piaţa Unirii – Bd. Corneliu Coposu;

– Bd. Regina Maria – Piaţa Unirii – Spl. Unirii;

– Bd. Dimitrie Cantemir – Pasaj Unirii – Piaţa Universităţii.

Recomandări Aderarea Ucrainei la UE este imposibilă „pe scurtătură”, dar catastrofală, dacă va aștepta 20 de ani. Doi politologi români și unul de la Kiev explică

Vor fi restricţii de trafic şi cu ocazia cursei „The Color Run 2022”, care se va desfăşura, sâmbătă, pe următorul traseu: parcarea Bibliotecii Naţionale – Bd. Mircea Vodă – Bd. Unirii – Piaţa Alba Iulia (fără afectarea traficului rutier din rond) şi retur pe Bd. Unirii până în dreptul podului Şerban Vodă (fără afectarea traficului rutier din intersecţia Bd. I.C. Brătianu-Bd. Unirii) – Bd. Unirii – Bd. Mircea Vodă – parcarea Bibliotecii Naţionale.

Traficul rutier va fi restricţionat între orele 12,00 – 18,00, pe traseul menţionat mai sus şi pe arterele care acced în acesta, iar între orele 10,00 – 21,00, pe Bd. Mircea Vodă, segmentul cuprins între Pod Mărăşeşti şi Bd. Unirii.

Rutele ocolitoare recomandate sunt:

– Calea 13 Septembrie – Bd. Tudor Vladimirescu – Piaţa George Coşbuc – Bd. Regina Maria – Splaiul Unirii;

– Bd. Basarabia – Calea Călăraşilor – Bd. Corneliu Coposu – Spl. Independenţei;

– Calea 13 Septembrie – Bd. Libertăţii – Bd. Naţiunile Unite – Spl. Independenţei – Bd. Corneliu Coposu.

