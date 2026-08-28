Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova precizează vineri, 28 august, că restricția este necesară pentru derularea în siguranță a lucrărilor din zonă și pentru protejarea participanților la trafic.

„Restricţiile de circulaţie instituite pe DN7, pe sectorul cuprins între Călimăneşti – Căciulata şi Câinenii Mari, se prelungesc până la 15 noiembrie 2026. În continuare, în intervalul 08:00 – 17:30, de luni până sâmbătă, este interzisă circulaţia vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Restricţiile sunt necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în condiţii de siguranţă şi pentru protejarea participanţilor la trafic şi a muncitorilor din şantier”, arată DRDP Craiova într-o postare pe Facebook.

Restricții de circulație pe DN7 – Valea Oltului. Foto: CNAIR

Restricțiile de trafic au fost instituite în mai multe zone de pe DN7 încă din martie 2026. La finele lunii iulie, DRDP Craiova anunţa că traficul pe Valea Oltului va fi restricţionat până la 31 august pe mai multe sectoare dintre Călimănești și Câinenii Mari, pentru a fi executate lucrări de stabilizare a versanților.

Intervenţiile sunt necesare deoarece zona este caracterizată de rocă instabilă, iar întreruperea lucrărilor ar putea conduce la desprinderea unor blocuri de piatră şi la producerea unor accidente grave.

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