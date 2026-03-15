Zonele vizate și scopul lucrărilor

Intervențiile vor avea loc pe tronsonul cuprins între Râmnicu Vâlcea și Veștem, lucrările concentrându-se în special pe sectorul Căciulata – Câinenii Mari.

Măsurile sunt necesare pentru siguranța traficului și constau în curățarea versanților de pietre și vegetație, consolidarea taluzurilor și montarea unor plase speciale de protecție împotriva căderilor de roci.

Programul restricțiilor

Restricțiile se vor aplica pe timpul zilei, de luni până sâmbătă, în intervalul orar 8:00 – 17:30.

Măsurile diferă în funcție de tipul autovehiculului, astfel:

Autoturismele (mașinile mici): Traficul va fi oprit în reprize. Șoferii trebuie să se aștepte la timpi de așteptare de până la 30 de minute de luni până vineri și de maximum 15 minute în zilele de sâmbătă.

Traficul greu (camioane, TIR-uri): Vehiculele de mare tonaj nu vor avea acces în zonele de lucru pe durata programului de șantier, șoferii fiind nevoiți să utilizeze rute ocolitoare.

Excepții de la regulă: Mașinile de intervenție (ambulanțe, pompieri, poliție) și autovehiculele autorizate vor putea tranzita zona fără restricții, chiar și în timpul lucrărilor.

Când se circulă normal

În zilele de duminică, precum și în perioada sărbătorilor legale, șantierele vor fi închise, iar traficul pe Valea Oltului se va desfășura în condiții normale, fără opriri sau limitări.

