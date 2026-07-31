Circulația pe Valea Oltului, restricționată până la sfârșitul lunii august

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a anunțat că traficul pe Valea Oltului va fi restricționat pe parcursul lunii august, în contextul lucrărilor de stabilizare a versanților de-a lungul DN 7.

Măsura a fost luată din cauza riscului reprezentat de căderile de pietre de pe versanți, după accidentul produs săptămâna trecută, în care un bărbat și-a pierdut viața în urma prăbușirii unui bolovan peste autoturismul în care se afla.

Până la 31 august, echipele Direcției de Drumuri și Poduri Craiova vor monta plase de siguranță și bariere de retenție pe versanții situați între Călimănești și Câinenii Mari, într-o zonă cunoscută pentru formațiunile stâncoase care se pot desprinde și ajunge pe carosabil.

Pe ce sectoare vor fi aplicate restricțiile

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a emis aviz favorabil pentru instituirea restricțiilor de trafic, începând de sâmbătă, 1 august.

Restricțiile vor fi aplicate pe următoarele sectoare ale DN 7:

între kilometrii 198+200 și 207+000;

între kilometrii 216+000 și 219+000;

între kilometrii 224+000 și 227+300.

În intervalul orar 08:00–17:30, autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula pe aceste sectoare.

În cazul autoturismelor și al vehiculelor cu masa de până la 7,5 tone, circulația va putea fi oprită temporar, în funcție de desfășurarea lucrărilor și de condițiile din teren.

În zonele unde se intervine, traficul se va desfășura alternativ, pe un singur sens. Duminica, circulația pe Valea Oltului se va desfășura fără restricții.

Ce rute alternative au la dispoziție șoferii

Pentru șoferii care circulă între Pitești și Sibiu, variantele ocolitoare presupun un traseu semnificativ mai lung. Una dintre opțiuni pentru autoturisme este ruta Pitești – Curtea de Argeș – DN 7C Transfăgărășan – Cârțișoara – Sibiu. Aceasta poate fi utilizată doar dacă Transfăgărășanul este deschis circulației și condițiile meteorologice permit deplasarea. Traseul nu este recomandat vehiculelor grele și nici traficului intens.

O altă variantă este traseul Pitești – Câmpulung – DN 73 – Bran – Brașov – DN 1 – Făgăraș – Sibiu.

Valea Oltului poate fi evitată și pe ruta Râmnicu Vâlcea – Horezu – DN 67 – Târgu Jiu – DN 66 – Petroșani – Hațeg – Sebeș – A1 – Sibiu. Pentru camioanele de mare tonaj este recomandată continuarea pe DN 66 spre Simeria și apoi pe autostrada A1 către Sibiu. Toate aceste variante presupun un timp de deplasare de cel puțin două ori mai mare decât traseul pe Valea Oltului și un ocol de aproximativ 150–200 de kilometri, potrivit promotor.ro. În cazul Transfăgărășanului, traseul include și numeroase serpentine, precum și porțiuni cu pante periculoase.

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